[헤럴드경제=문영규 기자] 방송인 노홍철이 아프리카 탄자니아 여행 중 잠자는 사자 옆에 누웠던 장면에 대해 ‘약물 주입’ 논란이 불거지자 “있을 수 없는 일”이라며 재차 부인했다.

노홍철은 지난 27일 자신의 유튜브 채널에 올린 ‘여행에 미친 노홍철도 처음 봤다는 아프리카 야생 숙소 내부는? (1박 150만원)’이라는 제목의 영상에서 논란이 된 사자 사진과 관련해 “가이드가 사자를 만져보라고 했다”며 “전문가가 함께 있고 낮잠 시간이라 안전하다고 했다. 그렇게 사자와 함께 찍은 사진을 올렸다”고 상황을 설명했다.

그는 “어떤 분이 ‘사자에게 약물을 투여한 것 아니냐’는 의혹을 제기했다”면서 “저도 놀라서 숙소 측에 확인을 했는데 ‘있을 수 없는 일’이라고 했다”고 논란을 일축했다.

그러면서 “수면제나 이런 약물은 유통 자체가 어렵다고 했다”며 “약 때문에 사자가 잔 게 아니라, 당시 사자가 낮잠 자는 시간이었다고 한다. 실제로 약물을 먹인 거였다면 큰일 날 행동이지 않느냐”고 설명했다.

노홍철은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 지난달 30일 탄자니아 ‘서벌 와일드라이프(Serval Wildlife)’에서 깊이 잠든 암사자의 배를 만지거나 바로 옆에 누워 있는 모습을 촬영한 사진을 올렸다.

이에 한 아프리카 전문 여행사가 “사자가 저항하지 않는 것은 진정제 등 약물을 투여했기 때문”이라며 동물 학대 가능성을 제기했다.

노홍철은 업체 관계자 등에게 문의해 사실이 아니라는 답을 받은 뒤 직접 해명했다. 최초 문제를 제기했던 여행사 측은 노홍철과의 소통 이후 “홍철 님이 받지 않아도 될 비난을 받게 되어 마음이 무거웠다”며 논란이 됐던 게시물을 삭제했다고 밝혔다.

노홍철은 사파리 여행에 대한 사람들의 관심에 대해 논란을 의식한 듯 “탄자니아 정부는 버려진 야생동물을 보호한다”며 “보호소에서 야생과 최대한 비슷한 시스템을 만든다. 숙소 문을 열고 나오면 동물들이 바로 앞에 있는데, 정말 비현실적이라 믿기 어려울 정도였다”고 했다.

그는 이번 여행이 이뤄진 계기에 대해 “아프리카에 오면 대부분 사파리 투어를 많이 한다”며 “나는 이미 사파리를 해봐서 다른 경험을 하고 싶었다. 그렇게 알아본 숙소가 1박에 한화 150만원이었다”고 말했다.