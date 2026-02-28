김여정 당내권한 확대

[헤럴드경제=윤호 기자] 북한 노동당 9차 대회에서 당 부장으로 승진한 김정은 국무위원장의 동생 김여정이 당 총무부장에 임명된 것으로 파악됐다.

조선중앙통신은 28일 김정은 위원장이 전날 당 중앙위원회 본부에서 주요 지도간부들과 군사지휘관을 만나 ‘특별히 준비한’ 선물인 신형저격수보총(소총)을 수여했다고 보도했다.

이어 통신은 선물을 수여받은 김여정을 ‘당중앙위원회 총무부장’이라고 언급했다.

앞서 당 선전선동부 부부장으로 각종 대외 메시지를 내며 ‘김정은의 입’ 역할을 해온 김 부장은 당대회 기간인 지난 23일 당 제9기 제1차 전원회의에서 노동당 부장에 올랐다.

당시 북한 매체들은 그가 어떤 전문부서의 부장을 맡았는지는 언급하지 않았는데, 총무부를 책임지게 됐다는 점이 처음 공개된 것이다. 당 내부 운영과 행정 실무를 맡는 것으로 보이는 노동당 총무부를 김여정이 관할하게 되면서 그의 당내 권한은 더욱 커질 것으로 전망된다.

조용원 정치국 상무위원과 이번에 당 조직비서로 발탁된 것으로 보이는 김재룡 상무위원도 소총을 받았다. 통신은 노동당 중앙군사위원회 위원, 무력기관 주요지휘관, 인민군 대연합부대장 및 호위부대 지휘관도 수여 대상이라고 전했다.

김 위원장은 “동무들을 위해 개인적으로 특별한 선물을 준비하였다”며 “우리 국방과학원이 새로 개발 생산한 이 새세대 저격수보총은 정말로 훌륭한 무기이다. 이 선물은 조국과 인민을 위해 복무하는 동무들의 남다른 수고에 대한 평가이고 절대적인 신뢰심의 표시”라고 말했다.

또 “나는 동무들이 앞으로도 우리 위업의 승리적전진을 위해 직책상의 의무를 책임적으로 수행해주기 바란다”고 당부했다.

김 위원장은 간부들에게 무기증서를 직접 수여했으며 함께 사격장에서 사격하며 시간을 보내고 기념사진도 찍었다.

북한 매체가 공개한 사진을 보면 소총 수여식과 사격, 기념사진 촬영에는 김 위원장의 딸 주애도 참석했다.

특히 북한 매체는 주애가 소총을 조준 사격하는 모습의 단독사진을 이례적으로 공개했다. 주애가 사격하는 김 위원장 옆에서 망원경을 보고 있는 사진과 김 위원장과 함께 간부들에 둘러싸여 있는 사진도 공개됐다.