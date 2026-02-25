“공정률 55%…경미한 사항 찾아내 중지 명령” “22개국 중 8개국 석재 확정…1개국 논의 단계”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장은 25일 국토교통부가 서울시에 ‘감사의 정원’ 공사중지명령을 사전 통지한 것에 대해 “절차 진행상의 경미한 사항을 무리하게 찾아내 공사를 중지하라는 것은 직권남용”이라고 비판했다.

오 시장은 이날 서울시의회 제334회 임시회 시정질문에서 박강산 시의원(더불어민주당·비례(의 질의에 “이미 여러 가지 절차를 거쳐 시의회 예산이 반영됐고 공사가 시작돼 현재 공정률은 55%”라며 이같이 답했다.

감사의 정원은 6·25전쟁 참전국에 대한 감사와 존경의 마음을 담아 서울시가 종로구 광화문광장에 조성 중인 상징 공간이다. 국토부는 9일 감사의 정원 조성사업이 국토계획법과 도로법을 위반했다며 시에 공사중지명령 사전 통지를 하고 23일까지 의견을 제출해달라고 요구한 바 있다. 시는 23일 국토부의 지적 사항을 보완하겠다는 의견서를 제출했다.

오 시장은 6·25 참전 22개국 석재를 가져 와 감사의 정원 조성에 쓰기로 한 방안의 진행 상황을 두고는 “9개국은 긍정적으로 답변했고 8개 나라는 (석재 제공을) 확정했다. 1개국은 구체적인 논의가 진행되는 단계”라며 “도와주겠다는 나라가 늘고 있다”고 설명했다.

또 서울시가 22개국의 대표 광장과 감사의 정원이 실시간으로 소통할 수 있는 영상 시스템을 구축하려다 철회했다는 보도에 대해서는 “아이디어를 전달했고, 그쪽에서 우리가 비용을 들여가며 쌍방 소통하기에는 어렵다는 반응이 왔다”고 답했다.