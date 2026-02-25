[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국이 세계에서 가장 유명한 25인에 선정됐다.

지난 18일 전 세계의 유명 인물, 장소 등을 소개하는 정보형 웹사이트 ‘월드 페이머스 싱즈(worldfamousthings)’는 ‘세계에서 가장 유명한 25인’ 리스트를 발표했다.

정국은 해당 리스트에서 18위에 올랐다. 이는 케이팝(K-POP) 가수 중 유일한 기록이다.

이번 리스트에는 크리스티아누 호날두, 리오넬 메시, 일론 머스크, 도널드 트럼프, 테일러 스위프트, 비욘세, 저스틴 비버, 아리아나 그란데, 미스터비스트, 킴 카다시안, 마크 저커버그, 르브론 제임스 등 음악·스포츠·정치·IT 분야를 대표하는 글로벌 인물들이 함께 올랐다. 정국은 이들과 어깨를 나란히 하며 세계적 영향력을 입증했다.

사이트 측은 정국에 관해 “전 세계적으로 인기 있고 영향력 있는 음악 유명인”이라고 소개하며 “강렬한 목소리와 매력적인 성격, 인상적인 퍼포먼스 실력으로 전 세계 팬들의 마음을 사로잡았다”고 극찬했다.

이어 “정국은 2013년 그룹 방탄소년단으로 데뷔해 빌보드 차트에서 신기록을 세우고, 전 세계 공연장을 매진시켰다”면서 “정국은 솔로 아티스트로서도 큰 성공을 거뒀다. 그는 ‘세븐’ 등과 같은 솔로곡으로 단순히 그룹의 스타가 아닌 독립적인 아티스트임을 증명했다”고 설명했다.

정국의 글로벌 영향력은 다른 해외 매체 선정 결과에서도 확인된다. 미국 포털 AOL이 발표한 ‘세계에서 가장 유명한 인물 톱 15’에도 이름을 올렸으며, 남성 아티스트 가운데 저스틴 비버와 함께 단 두 명만 포함됐다.

미국 에스콰이어 매거진이 발표한 ‘음악계에서 가장 스타일리시한 남성’ 50인 리스트에서는 11위에 오르며 패션 아이콘으로서의 위상도 드러냈다.

정국이 속한 그룹 방탄소년단은 멤버 전원이 군복무를 마치고 오는 3월 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’으로 컴백한다. 방탄소년단은 신곡 공개 하루 뒤인 21일 서울 광화문 광장에서 컴백 공연을 펼친다.