김정관 산업장관, 튀르키예 에너지천연자원부장관과 양자 면담

[헤럴드경제=배문숙 기자] 우리나라와 튀르키예가 신규 원전 건설을 위한 협력에 속도를 내고 있다.

김정관 산업통상부 장관은 25일 서울 양재동 대한무역투자진흥공사에서 알파슬란 바이락타르 튀르키예 에너지천연자원부 장관과 만나 원전을 중심으로 한 양국 간 산업·통상 협력 확대 방안을 논의했다.

이번 면담은 지난해 11월 한-튀르키예 정상회담에서 합의된 원전 협력 사항을 이행하기 위한 후속 조치다.

한국전력은 당시 튀르키예 원자력공사와 체결한 원전 협력 양해각서(MOU)를 바탕으로 신규 원전 사업 추진을 위한 협의를 지속해 왔다.

최근에는 튀르키예 신규 원전 사업성 검증을 위한 작업반 운영 방안에 합의하고 예비타당성조사를 개시하는 등 협력을 적극적으로 진행하고 있다.

김 장관은 한국 기업이 지난 50년간 원전을 건설·운영하며 축적한 경험과 기술력을 언급하며 다수의 신규 원전 도입을 추진 중인 튀르키예에 최적의 협력 파트너라고 강조했다.

또한 아직 초기 단계인 양국 기업 간 원전 협력이 실제 사업으로 이어질 수 있도록 양국 정부가 긴밀히 소통하면서 필요한 지원을 해나가자고 제안했다.

아밖에도 김 장관은 보호무역주의, 경제 블록화 등의 불안정한 국제 정세 속에서 원전 협력을 중심으로 핵심광물, 소재·부품·장비 조달 등 공급망 분야에서도 협력을 강화해 나가자고 말했다.