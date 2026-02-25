[헤럴드경제=김유진 기자] 신영증권이 25일 서울 여의도 본사에서 ‘창립 70주년 기념식’을 개최했다고 밝혔다.

1956년 한국거래소와 같은 해 설립된 신영증권은 ‘고객의 신뢰가 곧 번영의 근간’이라는 ‘신즉근영(信則根榮)’ 경영이념을 바탕으로 장기적 고객 가치 제고 중심의 경영 기조를 이어왔다고 설명했다. 특히 1971년 현 경영진 인수 이후 55년 연속 흑자와 배당을 기록하며 금융시장 변동성 속에서도 안정적인 수익 구조를 유지해왔다.

신영증권은 창립 70주년을 맞아 올해 슬로건으로 ‘종심(從心)’을 선정했다. 논어 위정편에 등장하는 ‘종심’은 일흔의 나이에 이르면 마음 가는 대로 행동해도 법도에 어긋나지 않는다는 의미로, 지난 70년간 축적된 원칙과 신뢰를 기반으로 시장 환경 변화 속에서도 정도를 지켜나가겠다는 의지다.

이날 ‘자랑스런 신영인상’은 수익, 혁신, 기업이미지, 조직문화, 윤리, 라이징스타 등 총 6개 부문으로 나뉘어 시상됐다. 수익 부문에서는 파생전략운용부, ESS부, FICC본부, WM사업본부 등이 선정됐다. 기업이미지 부문에서는 국제회계기준위원회 자본시장자문위원으로 활동 중인 산업분석팀 서정연 부장이 수상했다. 총 22개 부서 및 직원이 수상 명단에 포함됐다.

신영증권 관계자는 “고객과의 신뢰를 최우선으로 삼아온 경영 기조를 바탕으로 축적된 경험과 전문성을 토대로 원칙 중심의 금융 서비스를 제공해 나갈 것”이라고 말했다.