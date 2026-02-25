기후부, ‘물-에너지 융합 포럼’ 출범…물·에너지 기능 융합 12개 과제 논의

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 25일 서울 중구 한국수력원자력 비전홀에서 기후위기를 효과적으로 대응하기 위한 ‘물-에너지 융합 포럼’ 출범식을 개최한다고 밝혔다.

이날 포럼에는 한국전력공사, 한국수력원자력, 전력거래소, 5대 발전사, 한국에너지공단, 한국지역난방공사, 한국수자원공사, 한국환경공단 등 12개 공공기관과 학계·산업계가 참석했다.

포럼은 물과 에너지가 분리된 영역이 아닌 하나의 순환 체계로 작동하는 ‘물–에너지 넥서스(Water-Energy Nexus)’ 개념을 정책과 사업에 구현하기 위한 협업 플랫폼으로, 물과 에너지 분야 학계·산업계가 참여한다는 점에서 의미가 크다고 기후부는 설명했다.

이날 포럼은 출범과 동시에 물·에너지 기능을 융합하는 12개 과제를 선정해 논의를 시작한다.

주요 과제로는 ▷기존 댐을 하부 저수지로 활용하여 환경영향과 비용·기간을 최소화하며 양수발전을 확충하는 가성비 높은 물 배터리 확대 ▷기존 대형건물 위주에서 공동주택·도시단위로 공급을 확대하는 수열에너지 고속도로 구현 ▷수력발전과 전력망 연계 사업의 해외 동반 수주를 위한 K-기후 원팀 해외진출 등이 있다.

이 밖에도 하수처리장 태양광 확대와 데이터센터 입지화, 전력·수도 계량기 통합 활용을 통한 안전서비스 제공 등 산업과 국민 생활에 직결되는 과제도 포함됐다.

포럼은 청년을 대상으로 하는 공모전을 통해 국민의 아이디어와 현장 의견을 정책에 반영해 국민 안전과 편의 증진 등 실질적인 체감 성과로 이어질 수 있도록 운영될 예정이다.

김성환 기후부 장관은 “물과 에너지는 국민의 일상과 산업을 지탱해 주는 가장 기본적인 자원인 만큼, 함께 관리하고 활용할 때 더 큰 효과를 낼 수 있다”며 “이번 포럼을 통해 국민이 체감할 실질적인 성과를 도출하고, 나아가 기후테크 기업의 육성으로 이어져 국민의 삶을 더 안전하고 풍요롭게 바꿔 나가겠다”고 밝혔다.