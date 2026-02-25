강남 가전매장 ‘플래그십 D5’ 건축부문 수상 가전 사용법 담은 ‘쉬운 글 도서’도 우수성 인정

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 24일(현지시간) 독일의 국제 디자인 공모전 ‘iF 디자인 어워드 2026’에서 총 26개의 상을 받았다.

홈로봇 ‘LG 클로이드’와 9㎜ 두께 무선 월페이퍼 TV ‘LG 올레드 에보 W6’ 등의 제품이 수상했다. LG전자가 서울 강남구에 조성한 가전매장 ‘플래그십 D5’는 건축부문 상을 받았다.

느린 학습자나 발달장애 아동이 가전 사용법과 작동 원리를 쉽게 이해할 수 있도록 제작한 ‘쉬운 글 도서’도 디자인 우수성을 인정받아 수상했다.

이밖에 ▷항공·우주산업 신소재 에어로미늄을 적용한 ‘LG 그램 프로’ 노트북 ▷커브드 올레드 디스플레이를 탑재한 ‘LG 울트라기어 올레드 에보 모니터’ ▷LG 엑스붐 제품 3종 ▷미니멀한 디자인의 에어컨 ‘휘센 오브제 컬렉션 쿨’ ▷가정 내 공기·습도 등을 관리해주는 ‘LG 퓨리케어 바스에어시스템’ ▷임직원을 위한 AI 에이전트 UX 등도 본상을 수상했다.

정욱준 LG전자 디자인경영센터장은 “미래 준비 관점에서 주력 사업을 강화하고, 새로운 성장 기회를 발굴해 고객 중심의 디자인 혁신을 지속해 나가겠다”고 말했다.