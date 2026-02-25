[헤럴드경제=박병국 기자]서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 대방동에 빌라관리센터를 개소한다.

‘빌라관리센터’는 소규모 공동주택이 밀집한 지역에 전문 관리 인력을 배치해 ▷청소·주차·안전 순찰 등 생활 민원 처리 ▷RFID 종량기 설치 접수 및 관리 ▷공용부 시설 유지보수 등 체계적인 관리를 지원하는 사업이다. 기존 아파트 중심 관리 체계에서 상대적으로 소외되기 쉬운 빌라·다세대주택의 주거환경을 실질적으로 개선하는 데 목적이 있다.

구는 지난해 3월 사당1동 1호점을 시작으로, 7월 상도3동 2호점, 8월 상도4동 3호점을 잇달아 개소하며 사업을 단계적으로 확대해 왔다. 구는 2025년 기준 총 7534건의 민원을 처리했다.

빌라관리센터는 타 지자체의 벤치마킹 사례로도 주목받고 있다 경남 김해시, 인천 강화군 등 여러 지자체 관계자들이 현장을 방문해 운영 시스템과 민원 처리 과정을 살펴봤다.

지난 9일 네 번째로 문을 연 ‘대방동 빌라관리센터’는 주민센터 민원실 내에 마련됐으며, 평일 오전 8시부터 오후 7시까지 운영된다.

구는 사무공간 조성뿐 아니라 현장 출동용 전동차 배치와 빌라 매니저 사전교육까지 마쳐 한층 내실 있는 서비스를 제공할 계획이다.

박일하 동작구청장은 “구민들의 큰 사랑을 받은 빌라관리센터가 이제 대방동으로 찾아간다”라며, “앞으로도 ‘동작형 빌라관리 서비스’를 더욱 강화해 모든 구민이 쾌적하고 안전한 주거환경을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.