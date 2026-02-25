[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 부산경제진흥원은 25일부터 오는 3월 10일까지 부산우수제품 쇼핑숍 ‘동백상회’ 입점 기업을 모집한다고 밝혔다.

동백상회는 부산 지역 중소기업·소상공인의 제품을 홍보하고 판로 개척을 지원하기 위해 시와 ㈜신세계가 협력해 신세계 센텀시티 지하 2층에 마련한 상생 공간이다. 2023년 3월부터 운영을 시작했으며, 현재 30개 기업이 이곳에 입점해 100여 개의 제품을 전시·판매하고 있다.

모집 규모는 예비 기업을 포함해 50개사 내외이며, 입점 기업으로 최종 선정되면 입점 일로부터 6개월 이상 동백상회 매장에 자사 제품을 공급할 수 있다. 동백상회는 매장 운영·관리와 함께 특별 판매전 등 시즌 행사를 진행하며, 입점 제품을 중심으로 다양한 판촉 활동을 지원한다.

입점 심사는 3월 말부터 5월까지 진행되며, 상품 검증을 거쳐 최종 선정된 기업은 6월부터 동백상회에 입점해 3종 이하 제품을 공급하게 된다.

특히 올해는 예비 기업 20개사를 추가로 선정해 판로 개척을 지원할 계획이며, 예비 기업 제품도 ▷동백상회 카탈로그 게재 ▷선물세트 구성 활용 등 다양한 방식으로 홍보할 예정이다. 아울러 예비 기업이 희망할 경우 매장에서 직접 소비자 대응을 할 수 있는 ‘브랜드데이’ 참여도 가능하다.

시는 올해도 동백상회를 중심으로 지역 중소기업 제품의 경쟁력을 강화하고 소비자 접점을 확대하기 위해 ▷시즌별 기획전 ▷입점 기업 브랜드데이 ▷지역축제 연계 행사 등 다양한 홍보 활동을 추진할 계획이다.

동백상회 입점을 희망하는 기업은 오는 3월 10일까지 부산경제진흥원 누리집(www.bepa.kr)에 게시된 공고를 참고해 전자우편(cjpark@bepa.kr)으로 신청서를 제출하면 된다.