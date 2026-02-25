KT 테이블오더 서비스, MWC서 체험형 전시 메뉴 사진과 13개 외국어로 외국인도 주문 AI 이미지 생성, 옵션 설정, 더치페이 기능도

[헤럴드경제=차민주 기자] KT는 오는 3월 열리는 MWC26에서 테이블오더 서비스 ‘하이오더’를 ‘광화문 직장인의 하루’ 콘셉트로 공개한다고 25일 밝혔다. MWC26은 내달 2일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 개최된다.

KT는 한국의 외식 문화를 디지털 기술과 접목, ‘K-외식 테크’의 경쟁력을 전 세계 시장에 알리겠단 방침이다.

하이오더는 매장 테이블에 설치된 태블릿을 통해 주문과 결제를 한 번에 처리하는 서비스다. 하이오더는 지난 2023년 5월 출시 이후 외식업을 넘어 호텔, 병원, 산후조리원, 레저시설 등 다양한 업종에 도입되고 있다.

KT는 이번 전시에서 관람객이 하이오더 단말기를 통해 직접 메뉴를 주문하는 경험을 선보인다. 관람객은 태블릿 화면에서 떡꼬치와 유자에이드를 선택하고, 결제까지 완료하는 과정을 체험할 수 있다.

아울러 KT는 K-문화 확산으로 한국을 찾는 외국인 방문객이 증가하는 만큼, 13개 외국어를 지원해 글로벌 고객도 쉽게 주문할 수 있도록 준비했다. 하이오더 화면에서 언어 전환이 가능할 뿐만 아니라, 음식 사진을 보여주는 사용자 환경(UI)도 제공한다.

이 외에도 KT에 따르면 하이오더는 인공지능(AI) 기반 이미지 생성 기능을 탑재했다. 이로써 이용자는 신메뉴 이미지를 제작해 적용할 수 있다. 또 비건, 알레르기 등 세부 옵션 설정 기능으로 주문 정확도를 높였다. 테이블에서 선택할 수 있는 더치페이(분할 결제) 기능도 제공해, 단체 방문 상황에서도 편리하게 결제할 수 있다.

강이환 KT 소상공인사업본부장은 “하이오더는 한국 매장의 일상적인 디지털 경험을 글로벌 표준으로 확장해 나가는 플랫폼”이라며 “MWC를 통해 K-외식 테크의 경쟁력과 소상공인 디지털 전환 사례를 전 세계에 알릴 계획”이라고 말했다.