배터리·반도체 분야 시작으로 업종별 릴레이 간담회 추진 업계 소통 강화 통해 안정적 對美 투자 활동 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 정부가 대미(對美) 투자 확대에 나선 국내 기업들의 미국 입국·체류 애로 해소를 위해 현장 소통을 강화한다.

중소벤처기업부와 산업통상자원부, 외교부는 25일 관계부처 공동으로 대미 투자 주요 기업 8개사 및 관련 협회와 함께 ‘대미 진출기업 미 입국·체류 애로 점검 간담회’를 개최했다.

이번 간담회는 25일 오후 3시부터 4시 30분까지 서울 대한상공회의소 소회의실에서 열렸다. 정부 측에서는 산업통상자원부 한미통상협력과장, 외교부 북미경제외교과장, 중소벤처기업부 국제통상협력과장 직무대리가 공동 주재했다.

기업 측에서는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온, LG화학, 동화일렉트로라이트, 엔켐, 삼성전자, SK하이닉스 등이 참석했다. 협회에서는 한국배터리산업협회와 한국반도체산업협회가 참여했다.

이번 회의는 배터리·반도체 분야를 중심으로 미국 현지 투자 확대에 따른 인력 파견 수요가 급증하는 상황에서, 미국 입국과 체류 과정에서 발생하는 애로사항을 점검하고 대응 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

정부는 최근 미국의 입국·체류 제도 동향을 공유했으며, 참석 기업들은 비자 발급 지연, 입국 심사 강화, 현지 체류 절차 복잡성 등 현장에서 겪는 어려움을 전달했다. 특히 대규모 생산기지 건설과 운영을 위해 숙련 인력의 신속한 파견이 필요한 만큼, 제도적 불확실성 해소가 시급하다는 의견이 제기됐다.

정부는 이날 수렴한 건의사항을 토대로 미측과의 협의를 지속해 나갈 방침이다. 아울러 대규모 투자 기업뿐 아니라 동반 진출 협력사까지 간담회 대상에 포함해 업종별·기업 규모별로 세분화된 의견을 청취하기로 했다.

정부는 이번 배터리·반도체 분야를 시작으로 올해 상반기 중 자동차, 조선 등 주요 업종으로 간담회를 확대하는 ‘릴레이 간담회’를 추진할 계획이다. 이를 통해 대미 투자 생태계 전반의 애로를 점검하고, 우리 기업의 안정적인 미국 투자 활동을 뒷받침하겠다는 구상이다.