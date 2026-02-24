[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 일본 이케부쿠로에서 벌어진 성매매 및 인신매매 사건의 용의자 타노 카즈야(21)의 외모가 공개되자 ‘역대 최고의 미녀 범죄자’라는 반응이 나오면서, 성매매 범죄의 심각성을 간과해서는 안된다는 비판이 나오고 있다.

TBS 등 일본 현지 보도에 따르면, 지난 10일 카즈야의 첫 재판이 진행됐다.

해당 재판에서 카즈야는 자신이 일하던 걸스바의 종업원에게 매춘 행위를 강요하는 등 모든 기소 내용을 인정했다.

검찰은 “카즈야가 피해자에게 공원에서 매춘 행위를 권유하고, 피해자에게 GPS를 붙여 위치 정보를 파악했다”고 밝혔다.

카즈야는 2023년 4월부터 해당 걸스바에서 근무한 것으로 알려졌다. 처음엔 낮에만 근무하다가 이후 대학을 그만두고 걸스바에서만 일했다.

그러다 점차 스바 점장 스즈키 마오야(39)의 ‘오른팔’과 같이 돼 단순 접객뿐 아니라 다른 종업원의 출근, 보수 등을 관리하는 매니저급으로 승진했다.

피해자인 27세 여성은 2024년 9월 해당 걸스바에 입사했다.

카즈야는 이 여성에게 “외모가 매력적이지 않다”, “업무 능력이 떨어진다” 등 폭언을 한 것은 물론 주먹으로 치고, 발로 차고, 고추장을 억지로 마시게 하는 등 가혹 행위를 일삼은 것으로 드러났다. 실제로 피해자의 몸에는 20곳이 넘는 멍이 든 것으로 파악됐다.

카즈야는 또 피해여성에게 가부키초 오쿠보 공원 인근에서 호객 행위를 강요했다. 3개월 만에 400명에게 성매매를 강요했고, GPS를 통해 지정된 장소에서 고객을 맞이했는지 확인했다. 그렇지만 임금은 제대로 지급하지 않았다.

피해자는 오쿠보 공원의 성매매 호객 행위를 단속하는 과정에서 입건됐다.

피해자는 경찰 조사에서 “육체적으로나 정신적으로 너무 지쳐서 도망칠 수 없었다”며 “인간 대접을 받지 못했다”고 진술했다.

경찰은 해당 가게에 대한 수사에 착수했고, 10월15일 타노 카즈야와 점장인 스즈키 마오야는 성매매방지법 위반, 특히 성매매 알선 혐의(타인을 성매매에 종사하도록 강요하고 이를 통해 이익을 취한 행위)로 체포됐다.

하지만 해당 사건이 알려진 후 카즈야의 외모가 주요 관심사로 떠올랐다.

일각에서는 ‘역대 최고 미녀 범죄자’라 부르거나 AI를 이용해 애니메이션 이미지를 제작하는 사람까지 나타났다.

이 때문에 일본 내에서는 “성매매 강요의 심각성을 간과해선 안된다”는 비판의 목소리도 나오고 있다.

카즈야의 다음 재판은 내달 4일 진행된다.