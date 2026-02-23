김혜경-잔자 여사, ‘맞춤 한복’ 입고 등장 정·재계 인사 총출동…브라질 초청으로 ‘백종원’도 ‘흑백요리사’ 출신 유용육 셰프 ‘바베큐’ 선보여 브라질 음악 ‘보사노바’ 공연…어린이 합창단 ‘사계’ 합창

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 23일 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과 국빈 만찬에서 “오랜 시간 꾸준히 발전해 온 양국의 우호 관계, 한국과 브라질이 가진 서로 다른 강점과 잠재력이 있기에 양국의 협력은 더 나은 미래를 향해 거침없이 나아갈 것으로 기대한다”고 목소리를 높였다.

이 대통령은 이날 저녁 청와대 영빈관에서 개최된 룰라 대통령 부부 국빈 만찬에서 “우리 룰라 대통령님과 제가 만난다고 하니 ‘소년공들의 만남이다’ 축하해주는 사람들이 많았다”면서 이같이 말했다.

이날 국빈 만찬은 룰라 대통령 부부의 국빈 방한을 환영하고 양국의 우호와 협력을 축하하기 위해 마련됐다. 이 대통령의 부인 김혜경 여사와 룰라 대통령 부인 호잔젤라 다시우바(잔자 룰라 다 시우바) 여사는 한복을 착용했는데, 잔자 여사의 한복은 김 여사가 선물한 맞춤 한복이다.

또한 이날 만찬에는 청와대와 정부·국회, 노동계, 경제계, 학계·문화계·친선협회 등 각 분야 주요 인사들이 총출동했다. 경제계에선 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장 및 대한상공회의소장, 구광모 LG그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 손경식 CJ그룹 회장 및 한국경영자총협회장 등 주요 그룹 총수들이 참석했다.

또한 이규호 코오롱그룹 부회장, 김홍국 하림그룹 회장, 서경배 아모레퍼시픽 회장, 정몽원 HL그룹 회장, 차재병 한국한공우주산업(KAI) 대표이사, 구자은 LS그룹 회장, 김경아 삼성바이오에피스 사장, 박정원 두산그룹 회장, 정진완 우리은행장, 이동철 하나마이크론 대표이사, 김해성 오스템임플란트 대표이사, 김수종 이노스페이스 대표이사, 윤영미 하이랜드푸드 회장, 최윤석 클래시스 대표이사, 김광선 사세 대표이사도 함께 했다. 브라질 정부 측의 초청으로 백종원 더본코리아 대표이사의 모습도 눈길을 끌었다.

이날 이 대통령은 룰라 대통령과의 공통점을 재차 상기시키며 우정을 드러냈다. 이 대통령은 “정치의 길에 들어선 이후 저와 룰라 대통령님의 정치적 여정, 그리고 인생 역정이 참 닮아있다는 말을 자주 들었다”면서 “룰라 대통령께서 그랬던 것처럼 저 역시 소년공으로 노동현장에서 삶을 시작했다. 어린 소년으로서 감당하기 어려운 상황이었으나, 현장 노동자로서의 뿌리는 변함없는 자부심으로 남아있다”고 말했다.

이어 이 대통령은 “부조리한 현실에 대한 분노도, 또 일을 마치고 돌아가는 길의 뿌듯함도 모두 40여 년 전 기름밥 먹던 공장에서 배웠기 때문”이라며 “고단했던 어린시절을 지나오며 누구보다 절실하게 공정한 나라에서 살고 싶다라는 꿈을 품었다”고 강조했다.

계속해서 이 대통령은 “이렇게 비슷한 삶의 궤적을 공유하고 있었기 때문에 룰라 대통령님을 처음 만났을 때부터 마치 오랜 동지를, 또 친구를 만난 것처럼 참으로 반가웠다”면서 “저와 룰라 대통령님이 오랜 친구처럼 깊은 우정을 나누고 있는 것처럼, 양국 국민들도 물리적 거리를 극복한 채 서로 깊이 교류하며 신뢰의 마음을 나누게 될 것”이라고 했다.

또한 이 대통령은 K-팝과 브라질산 농산물·커피, 한국과 브라질 청년들의 교류를 언급하며 양국 우호 관계를 재확인했다. 이 대통령은 “K-컬처를 즐기러 강남과 명동거리를 누비는 브라질 청년들, 이과수 폭포의 웅장함에 빠져 브라질을 찾는 한국 청년들이 양국 미래의 단단한 디딤돌이 될 것”이라고 말했다.

양국 기업과 항공·우주산업 협업도 꺼냈다. 이 대통령은 “지난해 말 브라질 알칸타라 우주센터에서 우리 기업의 첫 상업로켓 ‘한빛-나노’의 발사 시도가 있었다”며 “안타깝게도 원하는 성과를 이루지는 못했지만 대한민국 기업이 브라질에서 쏘아올린 위성이 양국 국민의 꿈을 싣고 다시 힘차게 날아오를 순간을 기다린다”고 했다.

끝으로 이 대통령은 “이번 정상회담을 계기로 한국과 브라질이 국제사회와 다자 무대에서 인류 보편의 과제 해결에 함께 기여하는 모범적인 동반자로 거듭나게 될 것”이라며 “먼 훗날 오늘의 만찬 자리가 한국과 브라질 양국이 공동 번영의 미래를 꿈꾸었던 의미 있는 첫걸음으로 기억되기를 바란다”며 잔을 들었다.

이 대통령은 이날 브라질 언어인 포르투갈어로 “사우지(Saúde)!”라며 건배사를 외쳤다. ‘건강을 위하여’라는 브라질 대표 건배사로, 룰라 대통령과 부인 잔자 여사의 건강을 기원하는 의미를 담았다.

이에 룰라 대통령도 “귀하의 인생경로를 알고 나서부터 우리가 형제처럼 느껴진다”면서 친근감을 드러냈다. 이어 룰라 대통령은 “현재 존재하는 연관성을 더 강화시키고, 공조적인 변화와 번영과 연대 관계를 만들었다”면서 “한국의 건국정신인 홍익인간의 정신이 전 세계의 인류와 함께 같이 일할 수 있는 영광을 우리에게 걸어놓고 있다”고 화답했다.

한편 이날 건배주는 브라질 국민주류인 ‘까샤사’를 활용한 칵테일이 선정됐다.

만찬 메뉴는 브라질 슈하스코 바베큐(소고기 꼬치요리)에 착안해 예능 프로그램 ‘흑백요리사2’에 출연 유용욱 쉐프가 준비했다. 현대적인 갈비 바베큐 요리를 메인으로 서빙했는데, 유 쉐프가 직접 헤드테이블에서 요리를 설명하고 서빙 퍼포먼스를 선보였다.

축하 공연으로는 브라질 음악인 보사노바를 우리나라의 유명 재즈 밴드인 웅산밴드가 무대에 올랐다. 또한 브릴란떼 어린이 합창단이 양국 대통령의 공통의 경험(노동자 시절)을 상징하는 노래 ‘사계’를 합창했다. 이외에도 룰라 대통령 선호곡을 만찬 배경음악으로 연주했다고 청와대는 설명했다.

이날 만찬 사회에는 김도연 아나운서와 브라질 출신 방송인 카를로스 고리토가 공동 사회자로 나섰다.