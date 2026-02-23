[헤럴드경제=함영훈 기자] 대만 프리미엄 풀서비스 항공사 스타럭스항공이 오는 6월 1일부터 부산–타이베이, 부산–타이중 직항 노선을 신규 취항하며 한국 시장에 공식 진출한다.

이번 신규 취항은 부산과 대만 수도 타이베이 및 문화와 관광이 발달한 중부 도시 타이중을 직항으로 연결한다.

특히 부산-타이중 구간은 부산에서는 유일한 직항 운항으로, 부산과 경남지역 여행객들에게 새로운 대만 여행 선택지를 제공할 것으로 기대된다.

스타럭스항공은 2018년 설립되어 2020년부터 본격적인 운항을 시작하였으며 현재 일본, 홍콩, 마카오, 베트남, 태국, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르를 포함한 아시아 주요도시와 미국 등 북미 지역을 아우르는 31개 도시 네트워크를 운영하고 있다.

고품질 서비스, 현대적 기종, 그리고 여행객들의 우아하고 고급스런 여행 경험을 중요시 하며, APEX 선정 2026년 5성급 글로벌 항공사, SKYTRAX 선정 5성급 항공사, Airine Ratings 기준 최고 등급 ‘7-Star PUS’를 획득하는 등 국제적으로도 서비스 경쟁력을 크게 인정받고 있다고 항공사측은 설명했다.

스타럭스 항공 최고경영자 글렌 차이는 “부산은 역동적이고 활기찬 해양 도시이자 동북아 네트워크의 중요한 전략적 거점으로, 이번 노선 개설은 한국과 대만 간의 문화, 관광, 비즈니스 교류 확대에 대한 당사의 확고한 의지를 보여주는 상징적인 이정표가 될 것”이라 전하며 “고객 여러분께 보다 편리하고 품격 있는 여행 경험을 제공하겠다”고 말했다.

스타럭스는 유연한 스케줄과 프리미엄 풀서비스 기반의 차별화된 상품 경쟁력을 바탕으로 한국 여행객에게 한층 더 편안하고 세련된 여행 경험을 선사할 계획이라고 밝혔다.

오는 8월 1일에는 프라하 노선 신규 취항을 통해 첫 유럽 노선을 개설할 예정이며 전 세계 여행객들에게 안전성, 최신 기단, 세심한 서비스를 제공하여 프리미엄 여행 경험을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.