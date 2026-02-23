23일 오전 10시 서울시의회 출마선언, 11시 중구선관위 예비후보 등록 이동현 예비후보 “늑장행정 리더십 끝내고, ‘외국인 관광세’ 도입으로 중구의 풍요를 모든 중구민의 혜택으로 돌려드릴 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]더불어민주당 이동현 서울 중구청장 예비후보가 23일 오전 10시 서울특별시의회 별관 기자회견장에서 서울 중구청장 출마를 공식 선언했다.

이 예비후보는 출마선언 직후인 오전 11시 중구선거관리위원회에서 예비후보 등록을 마치며 본격적인 선거 레이스에 돌입했다.

23일 오전 현재, 선거관리위원회에 서울 중구청장 예비후보로 등록을 완료한 더불어민주당 소속 인사는 이동현 예비후보가 유일하다.

출마선언문에서 이동현 예비후보는 “대한민국 번영의 결실이 정작 중구 주민의 삶으로는 스며들지 못하고 있는 것은 가장 부당한 격차”라며 “외국인 관광세 도입을 통해 중구민에게 일자리, 교육, 복지 혜택을 직접 전하겠다”고 밝혔다.

또 이 예비후보는 현 김길성 중구청장 체제를 ‘중구의 잃어버린 4년’으로 규정했다. 그는 ‘김 구청장이 취임 초부터 중구형 돌봄의 존폐를 두고 학부모들과 마찰을 빚었다’고 꼬집었다.

이어 구정의 핵심인 생활밀착형 행정 역시 ‘선거철이 다가오자 시늉만 내고 있다’며 직격했다.

이날 이 후보는 중구의 새로운 도약을 위한 ‘중구 지방자치 전환 4대 핵심 공약’을 함께 제시했다.

구체적인 내용으로는 ▲행사장이 아닌 거리에서 만나는 ‘열린 구청장’ ▲‘외국인 관광세’ 도입을 통한 주민 혜택 실현 ▲하이엔드 도시 중구를 위한 주거 환경 개선 ‘속도전’ 완수 ▲ 아이부터 청장년, 어르신까지 온전히 책임지는 ‘중구 모두 돌봄’ 등이다.

이동현 예비후보는 “검토와 핑계, 용역뿐인 늑장행정 리더십을 끝내고, 새로운 중구를 열겠다”며 “오로지 주민중심, 기필코 체감행정이란 원칙하에 주민 여러분께 체감할 수 있는 빠르고 확실한 변화를 선사하겠다”고 포부를 밝혔다.

이동현 예비후보는 서울 중구 소재 대경중학교와 장충고등학교를 졸업했고, 가톨릭대학교와 서울시립대학교에서 행정학 학사 및 석사학위를 취득했다. 주요 경력으로는 서울시의회의원, 국회 보좌관, 더불어민주당 중구성동구을 수석부위원장 등이 있으며, 지역 정가에서는 행정 전문성과 지역 기반을 모두 갖춘 ‘준비된 구청장’이란 평가를 받고 있다.