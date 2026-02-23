[헤럴드경제=김광우 기자] “취업시장 한파인데, 일자리가 늘어난다?”

최근 급격한 인공지능(AI) 발전과 함께 불어닥친 구조조정 공포. 전통 제조 기업은 물론, 거대 빅테크 기업까지 산업군을 막론하고 나타나는 현상이다.

이제는 AI로 대체할 수 없는 직업군을 찾기가 더 힘든 상황. 취업시장 한파 또한 더 강력해질 것으로 예상된다.

그러나 예외도 있다. 오히려 갈수록 일자리가 급증할 것으로 예상되는 분야가 발견된 것.

그 정체는 바로 ‘기후변화’ 대응 분야. 인류 생존을 위해 대응을 지속해야 하는 만큼, 일자리 또한 늘어날 것으로 보인다.

증가 속도 또한 느리지 않다. 불과 10년 안에 관련 일자리만 10만개 넘게 증가할 것이라는 분석도 나왔다.

최근 한국기후변화학회지에 실린 국가녹색기술연구소 연구진 논문 ‘우리나라 기후변화 대응기술 부문별 인력 전망 2022~2032)’에 따르면 기후변화 대응기술 분야 전체 인력은 연평균 3.6%, 10년 동안 41.6% 증가할 것으로 전망됐다.

일자리 수도 적지 않다. 2022년 기준 기후변화 대응 기술 분야 전체 인력은 28만4000명에 달한다. 해당 수치는 2032년에 이르러 40만2000명까지 늘어날 것으로 뵌다. 10년 만에 11만8000개의 일자리가 늘어나는 셈이다.

이는 전반적인 일자리 추세와는 반대되는 결과다. 급격한 AI 발전과 함께 취업시장은 얼어붙고 있다. 예컨대 최근까지 가장 유망한 분야로 손꼽혔던 IT 기업들에서도 구조조정이 이어지고 있다.

테크기업 구조조정 현황 실시간 집계 사이트 ‘레이오프스닷에프와이아이’에 따르면 올해 1월 한 달간 전 세계 27개 기술기업은 총 2만4818명의 직원을 해고했다. 이는 전년도 같은 기간 구조조정이 된 직원 수(2537명)에 비해 10배가량 큰 규모다.

테크 기업뿐만이 아니다. 회계사, 변호사 등 전문직은 물론 전통 제조업도 기술 발전의 타격을 받고 있다. 국제통화기금(IMF)이 발표한 ‘생성형 인공지능과 노동의 미래’ 보고서에 따르면 미국 내에서도 일자리 60%가 생성형 AI 영향권에 있는 것으로 나타났다.

우리나라의 경우도 마찬가지. 한국고용정보원 중장기 인력 수급 전망(2024∼2034년)에 따르면 향후 10년간 취업자 수 연평균 증가율은 사실상 0% 수준에 머물 것으로 예측됐다. AI·로봇 기반 자동화가 확산하는 가운데 전통 제조업 일자리 축소 압력이 커질 것으로 분석됐다.

이에 연구진은 “다수 세부 산업에서도 고용이 역성장할 것으로 보이는데, 이는 다른 산업 분야에서 기후변화 대응 기술 분야로 일자리 전환이 일어나고 있음을 간접적으로 보여준다”고 설명했다.

기후변화 대응 기술은 크게 ‘감축’과 ‘적응’으로 나뉜다. 그중에서도 감축 분야의 인력이 적응 분야보다 많이 늘어날 거라는 게 연구진의 분석이다. 재생에너지, 에너지 효율 관련 분야 등 온실가스 배출량을 줄이는 산업에 다수 일자리가 생성될 것이라는 얘기다.

특히 ‘발전효율’ 분야의 경우 2022년 3만3000명에서 2032년 7만5000명으로 인력이 두 배 이상 증가할 것으로 예상됐다. 연평균 증가율은 8.5%에 달한다. 발전효율은 발전체계 효율을 높이고, 신기술을 활용해 온실가스 배출을 줄이는 분야다.

그 밖에도 ‘태양광·열’ 부문 인력이 2022년 2만9000명에서 2032년 6만1000명으로 두 배 이상 늘어날 것으로 전망됐다. 폐자원, 수송 효율 등 분야에서도 각각 5.5%, 4.7%의 연평균 인력 향상율을 보일 것으로 예측됐다.

적응 분야에서는 ‘물’과 ‘농축수산’ 부문에서 인력이 늘어날 것으로 보인다. 물 부문 인력은 2032년 3만3000명으로 연평균 3%, 농축수산 부문은 1만4000명으로 연평균 1.6% 증가할 전망이다.

연구진은 “재생에너지와 에너지 효율 관련 투자가 상대적으로 고용 유발 효과가 크고 순 고용 증가로 이어지는 경향이 이번 연구에서도 나타났다”면서 “폐자원 부문 예상 인력 증가 폭이 큰 점도 순환경제 활성화 노력으로 일자리 대량 창출이 예측된다는 선행 연구와 유사한 점”이라고 했다.

다만 이번 연구는 충분한 인력양성과 재교육 정책이 뒷받침된다는 조건에서 이뤄졌다. 일자리 증가를 위해서는 기후변화 대응 기술 분야에 대한 정부의 관심과 투자가 확대되는 것에 이어, 탄소배출 감축 노력이 이어져야 한다는 것.

연구진은 “기후변화 대응 기술 분야는 정부 투자 우선순위와 규모 불확실성이 크다”며 “인력이 크게 늘 것으로 전망된 부문에 대해 시의적절한 인력 양성 사업과 정책이 필요하다”고 언급했다.