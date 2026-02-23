장기채 매입확대 및 신계약 포트폴리오 관리 순이익, 일회성 요인에 전년 대비 45.6%↓ 車보험 908억 적자…보험료 인하·기후 영향

[헤럴드경제=박성준 기자] 현대해상은 지난해 별도 기준 당기순이익이 5611억원을 기록해, 1년 전보다 45.6% 감소했다고 23일 밝혔다.

다만 전년에 반영된 손실부담계약 관련 비용 환입(2744억원) 등 일회성 이익을 제외하면 감소 폭은 32.3% 수준이라고 현대해상은 설명했다.

보험 부문별로 보면 장기보험 손익은 3381억원으로, 60.9% 감소했다. 독감 등 호흡기 질환 유행에 따른 보험금 예실차 악화가 실적에 부담을 줬다. 전년 일회성 이익을 제외해도 32.3% 줄어든 수준이다.

자동차보험은 908억원 적자로 전환됐다. 누적된 보험료 인하와 폭우·한파 등 이상기후 현상에 따른 계절적 변동성 확대가 원인이다. 일반보험 손익은 일부 고액 사고 발생 영향으로 1488억원을 기록하며 전년 대비 6.1% 줄었다.

투자손익은 3303억원으로, 전년 동기 대비 6.2% 감소했다.

반면 자본건전성은 개선됐다. 핵심 건전성 지표인 지급여력비율(K-ICS)은 190.1%로, 전년 동기 대비 33.1%포인트 상승했다. 장기채 매입 확대와 신계약 포트폴리오 관리를 통한 부채 민감액 관리 등이 영향을 미쳤다.

보험계약마진(CSM) 잔액은 8조9017억원으로, 전년 대비 7.9% 증가했다. 수익성 높은 고(高)CSM 상품군 중심의 포트폴리오 개선과 신계약 CSM 배수 상승이 반영된 결과다.