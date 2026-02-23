- 최성아 정무경제과학부시장 단장, 산·학·연 사절단 스페인 파견 - 세계경제과학도시연합(GINI) 총회·세계지방정부연합 회의 참석

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 최성아 정무경제과학부시장을 단장으로 하는 ‘대전시 경제과학사절단’을 22일 스페인 말라가로 파견했다.

이번 순방은 유럽의 대표적인 기술이전 박람회 ‘트랜스피어(Transfiere)’와 연계된 세계경제과학도시연합(GINI) 제2회 총회 참석, 그리고 세계지방정부연합(UCLG) 회의 관련 일정 참석을 위해 추진했다.

사절단에는 대전시를 비롯해 한국전자통신연구원(ETRI), 나노종합기술원(NNFC), 한국항공우주연구원(KARI) 등 출연연과 KAIST, 충남대, 한밭대 등 지역 대학, 그리고 유럽 진출을 희망하는 유망 기업 등 총 40여 명이 동행했다.

대전시는 이번 방문을 통해 지난해 9월 창립한 GINI의 결속을 다지고, 회원 간 과학기술 교류를 ‘선언’ 단계에서 ‘비즈니스’ 단계로 격상시킨다는 구상이다.

주요 일정으로는 ▷제3회 세계혁신도시포럼 개최(24일) ▷한밭대-말라가대 공동 포럼 및 충남대 AI 세미나 ▷과학기술인 R&D 세션 ▷지역별 투자유치전략 공유회 ▷GINI 고위급 대표자 회의(25일) 등이 예정돼 있다.

특히 이번 총회에서는 GINI의 제2대 의장도시 선출과 사무국 소재지 확정 등 조직의 미래를 결정할 중요한 안건들을 논의할 예정이다.

아울러, 최 부시장은 말라가 일정을 마친 후 바르셀로나로 이동, 세계지방정부연합(UCLG) 회장단 회의 관련 일정까지 소화하며 과학기술 협력뿐만 아니라 글로벌 도시 외교 네트워크 강화에도 주력할 계획이다.

최성아 대전시 정무경제과학부시장은 “이번 출장은 대전의 우수한 기술력과 인프라를 유럽 무대에 직접 선보이는 기회”라며 “단순한 교류를 넘어 우리 기업과 연구소가 유럽 시장에 진출할 수 있는 실질적인 교두보를 마련하고 돌아오겠다”고 밝혔다.