어린이 통학버스 2.9만대 전수 점검 警, 보험 가입 유도·운행 중단 조치

[헤럴드경제=이용경 기자] 경기남부경찰청이 어린이 통학버스 2만9000여대를 대상으로 전수 점검하고 보험 미가입 차량 238대를 적발했다.

경기남부경찰청은 지난 9일부터 20일까지 12일간 관내 신고된 어린이 통학버스 2만9083대를 대상으로 의무보험에 미가입된 차량의 집중점검과 현장 단속을 실시했다고 23일 밝혔다.

경찰의 집중점검 결과 의무보험에 가입하지 않은 차량 238대가 적발됐다. 경찰은 이 가운데 65대에 대해 즉시 보험에 가입하도록 조치했다.

나머지 차량은 중고차 매각, 시설 폐원 등 다양한 사유로 인해 현재 운행하지 않는 사실을 확인했다고 경찰은 밝혔다. 이 밖에도 경찰은 3건의 현장 단속을 실시해 무보험 통학버스가 아이들을 태우는 상황을 미리 차단했다고 설명했다.

이번 점검은 최근 김포와 광주 등지에서 의무보험에 가입하지 않은 채 어린이를 태우고 운행하던 통학버스들이 잇따라 적발되면서 추진됐다.

경찰은 교육지원청·지자체 등 관계기관과 함께 학원 버스 1만1227대, 어린이집 버스 6556대, 체육시설 버스 4869대 등 관내 모든 통학버스 신고 차량의 보험 가입 데이터를 대조했다고 밝혔다.

또한 기동순찰대와 교통 외근 인력을 주요 학원가와 어린이 보호구역에 집중적으로 배치해 실시간 번호판 대조를 통한 현장 단속을 병행했다고 설명했다.

아울러 경찰은 해당 시설 운영자들을 상대로 관련 법규를 안내하고 통학버스 안전관리 관련 홍보 활동을 했다.

경찰 관계자는 “보험 가입은 선택이 아닌 필수인 만큼 앞으로도 정기적인 점검과 현장 단속을 통해 아이들의 통학 환경에서 안전 사각지대가 발생하지 않도록 총력을 다하겠다”고 말했다.