서울 중랑경찰서 현행범 체포, 정신병력 확인

[헤럴드경제=한지숙 기자] 주택가 빌라 옥상에서 행인들을 향해 에어컨 실외기를 던진 30대 남성이 경찰에 체포됐다.

서울 중랑경찰서는 특수상해미수 혐의로 A(남·35) 씨를 입건해 조사하고 있다고 23일 밝혔다.

A 씨는 전날 오후 4시쯤 서울 중랑구 중화동의 한 3층짜리 빌라 옥상에서 길을 지나가던 시민 3명을 향해 에어컨 실외기를 집어던져 상해하려 한 혐의를 받고 있다.

다행히 다친 사람은 없었던 것으로 알려졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현행범으로 체포했다.

A 씨는 경찰 조사에서 “특별한 이유 없이 화가 나서 던졌다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

A 씨가 던진 실외기는 빌라 옥상에 방치돼 있었던 것으로, A4 용지 상자 정도의 작은 크기인 것으로 조사됐다. A 씨는 해당 실외기를 시민들이 지나간 뒤에 던진 것으로 전해졌다.

경찰은 A 씨에게 정신 병력이 있는 사실을 확인해 응급 입원 조치했으며 향후 혐의가 인정될 경우 검찰에 송치할 방침이다.