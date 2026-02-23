LG헬로비전은 3월말까지 직영몰을 통해 ‘새학기 응원 프로모션’(사진)을 시행하고, 대학생 전용 반값 인터넷 등 자사 서비스 가입 고객에 혜택을 제공한다고 23일 밝혔다.

1년 단기 약정 인터넷을 타사 반값 수준으로 이용할 수 있어, 대학 자취생들의 경제적 부담이 한층 줄어들 전망이다.

이번 프로모션은 대학생 전용 초고속 인터넷 상품인 ‘광랜 Academy(1년 약정, 월 1만3200원)’를 주력으로 진행된다. 타사보다 반값 저렴한 1년 단기 약정 인터넷 상품으로, 온라인 강의 수강이나 영상 시청, 과제 수행 등이 필요한 대학생들에게 실속 있는 혜택을 제공한다.

한편, 자취 기간이 길거나 인터넷 장기계약이 필요한 대학생이라면, 직영몰 단독 인터넷 상품인 ‘WiFi 전용 기가 인터넷(3년 약정, 월 1만7000원)’도 적합하다. 여기에, 친구들과의 회식비 지원 등 특별한 새 학기 응원 혜택도 더했다. LG헬로비전 직영몰 프로모션을 통해 ‘광랜 Academy’ 등 자사 방송·인터넷 상품에 가입하면 올리브영 상품권 최대 5만원권(선착순 500명)이 제공된다.

2명 이상 팀으로 함께 가입하면 명륜진사갈비 상품권 10만원권(선착순 30팀, 인당 최대 5만원씩)도 추가 제공된다.

김광우 기자