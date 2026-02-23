[헤럴드경제=임세준 기자] 김정관(왼쪽 두 번째) 산업통상부 장관이 23일 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 미국 IEEPA 판결 관련 민관합동 대책회의에 참석해 모두발언을 하고 있다.


jun@heraldcorp.com