락토프리 우유 5년새 3배↑ 라떼·발효유 등 유제품 확대

락토프리 시장이 빠르게 성장하고 있다. 전 세계인의 75%, 한국인의 80%가 유당불내증을 겪는 것으로 알려지면서 락토프리 제품 수요가 급증하고 있다. 흰우유 시장이 인구 구조 변화로 감소하는 반면, 락토프리 우유 시장은 최근 5년간 약 3배 성장했다.

동원F&B는 2021년 ‘덴마크 소화가 잘되는 우유’를 출시하며 락토프리 시장에 진출했다. 이어 기능성 ‘덴마크 소화가 잘되는 우유 고칼슘&비타민’과 가공유 ‘덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 초코/딸기’를 출시했다. 최근에는 라떼, 발효유 등 유제품 전반으로 제품군을 확대하고 있다.

백색시유(흰우유)는 멸균제품(190㎖)부터 500㎖, 900㎖, 대용량(2.3ℓ)까지 다양한 용량을 선보이고 있다. 대용량 제품은 정읍공장과 수원공장에서 이원화 생산 중이다. 동원F&B의 백색시유는 2021년부터 지난해까지 130%가 넘는 연평균 성장률을 기록했다.

지난해 2월 선보인 ‘덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 라떼’ 2종(카페라떼, 바닐라라떼)은 1년 만에 약 2000만개가 팔렸다. 올해 1월에는 신제품 ‘크리미 카라멜라떼’를 출시했다.

‘덴마크 하이 그릭요거트’는 유당을 100% 제거한 프리미엄 제품이다. 국산 원유 94%를 함유했다. 설탕, 안정제, 향료, 색소, 감미료, 크림 등 첨가물은 넣지 않았다. 한 컵(400g)당 2000억 마리의 유산균과 28g의 단백질, 아연 8.4㎎, 칼슘 800㎎이 들어있다.

락토프리 발효유 ‘덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 요구르트’ 2종(장 플러스, 위 플러스)도 선보였다. 면역력 증진에 도움을 줄 수 있는 아연이 들어있으며, 당 함량을 농후 발효유 평균 대비 30% 줄였다.

동원F&B 관계자는 “기능성을 더한 제품군을 확대해 시장 규모를 키울 것”이라고 말했다.

박연수 기자