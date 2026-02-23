한국지방재정공제회, 7개 지방정부에 총 14억원 지원…공공 간판·안내 표지물·시설물 개선

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국지방재정공제회는 공공 옥외광고물 정비를 지원하는 ‘2026년 공공 옥외광고물 개선사업’ 참여 지방정부를 공모한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 옥외광고물을 중심으로 공공 영역의 지역 경관 품질을 높이고, 주민 이용 편의와 안전성을 강화하는 것을 목표로 한다.

총 사업 기간은 올해 3월부터 12월까지며, 공모를 통해 7개 지방자치단체를 선정해 사업을 추진한다.

재정공제회는 지자체별 1억원을 지원하고, 지방정부가 동일 금액(1억원)을 5대5 매칭형으로 부담해 7개 지자체에 총 14억원 규모의 사업비를 지원할 계획이다.

공모 대상 지자체는 전국 시·군·구로, 재정공제회는 이전 참여사업(간판개선사업 등) 추진 성과, 사업 대상지의 적정성, 지자체 추진 역량과 사업계획 구체성, 개선 효과 등을 종합적으로 고려해 선정할 예정이다.

참여를 희망하는 시·군·구는 공모 신청서를 작성해 오는 3월 27일 오후 1시까지 재정공제회에 공문으로 제출하면 된다. 17개 시도는 관할 시·군·구에 본 공모 내용을 안내·배포해 참여가 원활히 이뤄질 수 있도록 협조할 예정이다.

재정공제회는 사업 완료 후에는 성과 점검과 사후 관리 방안 마련, 관련 자료 축적·관리를 통해 지속 가능한 관리 체계를 구축하는 한편, 사업 결과물에 대한 기록 영상 제작과 우수 사례 공유를 통해 성과가 전국으로 확산할 수 있도록 지원할 계획이다.

정선용 재정공제회 이사장은 “공공 영역의 옥외광고물은 시민이 매일 접하는 생활환경의 핵심 요소”라며 “재정공제회는 지자체와 협력해 지역 여건을 반영한 디자인 개선을 체계적으로 지원해 주민 편의와 도시 경관 품질을 함께 높이겠다”고 말했다.