[헤럴드경제=장연주 기자] 강북의 모텔에서 약물이 든 음료를 먹여 20대 남성 2명을 숨지게 한 ‘강북 모텔 약물 사망 사건’의 피의자 김모씨(22)를 둘러싸고 가해자 미화 논란이 확산하고 있다. 외모와 몸매가 예쁘다는 것은 물론, 외모를 감안해 무죄 판결하라는 주장까지 나오면서 피해자에 대한 2차 가해라는 지적도 나온다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘모텔 연쇄살인녀 인스타 너무 슬프네요’라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨는 김씨의 사회관계망서비스(SNS)를 언급하면서 “얼굴도 예쁘고, 잘 꾸미고, 관심사도 많고, 연애도 하고 싶어하는 그냥 딱 그 나이대 평범한 여성의 모습”이라고 적었다.

A씨는 이어 “그 많은 사진 중에 같이 찍은 사진이 하나도 없다. 피드가 수백장인데 전부 혼자 찍은 것”이라며 “주변에 마음 터놓을 친구 한두 명 있었으면 저런 악마가 되진 않았을 것 같다”고 주장했다.

그러면서 그는 “죄를 지은 만큼 벌 달게 받고, 제2의 인생은 평생 뉘우치면서 치료도 받고 새 사람으로 거듭났으면 한다”며 김를 동정하는 글을 올렸다.

김씨의 외모와 신체를 평가하는 또 다른 글도 등장했다.

작성자 B씨는 “얼굴 예쁘다는 사람 많던데 사진 기준으로는 예쁜 건 맞다”며 “몸매도 너무 좋다. 키도 170 정도 되는 것 같고 날씬하다”라고 적었다.

그는 이어 “저런 여자가 먼저 모텔 가자고 하는 데 굳이 거부할 남자가 100명 중 1명 있을까 싶다”라고 했다.

관련 게시글에는 “솔직히 이쁘다. 나 같아도 바로 음료수 마신다”, “정말 미인이다”, “재판부는 외모 감안해서 무죄 판결해라”, “다 같이 모금계좌 만들자” 등의 반응이 이어졌다.

하지만 연쇄 살인을 한 20대 김모씨를 미화하는 듯한 반응은 피해자 및 유가족들을 배려하지 않은 2차 가해라는 지적이 나온다.

김씨는 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 20대 남성 3명에게 건네 이 중 2명을 사망에 이르게 한 혐의로 구속됐다.

경찰은 김씨 대한 사이코패스 진단 검사를 진행해, 이번 주 중 결과가 나올 예정이다.

또 경찰은 추가 범죄가 있을 수도 있다는 판단하에 유사한 방식으로 김씨와 연락한 이들에 대한 전수 조사에 착수했다.