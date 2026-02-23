금리 저점 맞물린 역대급 자금 이동 현대차를 로봇플랫폼으로 보는 투자 지수수익률 웃돌려면 현장으로 가야 개인투자자들 주식부자 되기 위해 산업 흐름 안에서 분산 투자 필수 ‘자금력’ 큰손 그대로 좇으면 안돼

투자 현장에서 가장 먼저 들리는 신호는 뉴스도, 차트도 아닌 질문입니다. “지금, 큰손들은 어디 에 투자하나요?” ‘큰손 따라잡기’는 그 흐름을 기록하는 연재입니다. 자산가들이 자산을 배분하는 방식, 리스크를 관리하는 논리, 그리고 시장을 바라보는 사고의 구조를 현장의 언어로 풀어냅니다. 돈의 흐름을 이해하는 순간, 당신의 투자도 달라질 수 있습니다.

증권사에서 고객 자산을 관리하며 20년 가까이 시장을 지켜봤지만, 올해처럼 연초부터 자금이 빠르고 크게 유입된 적은 처음이다. 단순히 “주식이 올랐다”라는 차원이 아니다. 시장의 구조 자체가 바뀌고 있다는 체감이 현장에서 분명하다.

특히 올해 가장 중요한 변화는, 한국 자산시장에서 오랫동안 ‘움직이지 않는 재산’으로 불리던 부동산 자금이 움직이기 시작했다는 점이다.

지금까지 한국 사회에서 ‘부동산(不動産)’은 그 말뜻 그대로 고정자산이었다. 하지만 지금은 다르다. 세금 부담, 규제, 금리 환경 변화가 겹치면서 고액 자산가들의 선택지가 달라지고 있다. 강남, 용산 등 핵심 지역에 집을 보유한 것만으로 재테크가 완성되던 시대가 서서히 저물고 있다.

이 과정에서 자연스럽게 큰손들의 질문은 한 가지로 모인다. “그러면 이제 돈은 어디로 가야 하는가?”

답은 명확하다. 실적이 폭발적으로 증가하는 기업이 있는 곳, 그리고 시장 전체가 재평가되는 구간이다. 바로 한국 주식시장이다. 우리나라 10대 기업의 순이익은 역사적으로도 높은 성장률을 기록하고 있다. 반도체 업황 회복, 자동차 산업의 재편, 조선·방산의 호황이 동시에 나타나는 시기다. 이익이 증가하는 시장에는 결국 돈이 들어올 수밖에 없다.

실제로 연말·연초를 기점으로 예탁금이 빠르게 늘었고, 강남 건물주를 포함한 고액 자산가 고객 사이에서도 “주식을 다시 해야겠다”는 말이 공공연해졌다.

흥미로운 점은, 과거처럼 박스권 장세에서 지수를 이기기 위해 끊임없이 종목을 발굴해야 했던 시장과 달리, 지금은 지수 자체가 강하게 움직이고 있다는 것이다. 즉, 지금은 시장 수익률만 따라가도 돈을 벌 수 있는 시대, 메가트렌드의 초입일 가능성이 높다. 그렇기에 부동산에서 주식으로의 자금 이동은 단순한 투자 유행이 아니라, 시장의 지각변동으로 봐야 한다.

분석하고 베팅하라…현대차 사례

큰손 자금은 결코 우연히 움직이지 않는다. 그들은 늘 논리로 움직이고, 확률이 높은 곳에 투자한다.

작년 하반기 시장의 중심은 삼성전자와 SK하이닉스였다. 반도체 업황 회복은 코스피 상승의 가장 강력한 동력이었고, 실제로 두 기업의 영업이익 합계는 한국 전체 기업이익의 상당 부분을 차지할 정도로 커졌다.

그 과정에서 시장은 다시 한번 질문을 던졌다. “코리아 디스카운트는 해소될 수 있는가?”

대형 반도체 기업의 급등은 단순한 주가 상승이 아니라, 한국 시장 전체의 재평가 신호였다. 이 흐름을 가장 먼저 읽은 것이 큰손들이었다. 시장은 늘 한 단계 앞서 움직인다.

솔직히 최근 PB 입장에서 가장 괴로웠던 발상 전환은, 이미 크게 오르고 있는 SK하이닉스의 비중을 줄이고 현대차를 사는 것이었다(물론 아직도 SK하이닉스는 포트폴리오의 핵심 중 하나다). 하지만 투자에서 가장 중요한 것은 늘 ‘새 술은 새 부대에 담는 것’이고, 과감하게 행동했다.

현대차는 더 이상 단순한 자동차 회사가 아니다. 올해 시장이 주목하는 키워드는 피지컬 인공지능(AI), 로봇, 산업 자동화다. 특히 엔비디아가 자동차·로봇 산업에서 새로운 고객사를 찾는 과정에서 현대차 그룹이 선택됐다는 점은 시장의 시각을 바꿔놓았다.

고객들에게는 이렇게 설명했다. 현대차를 자동차 관점에서 보면 평범하다. 하지만 엔비디아 관점에서 보면, 현대차는 로봇과 자율주행 시대의 핵심 플랫폼 기업이다. 한 마디로 이런 설명이다. “현대차를 도요타와 비교한다면 지금 주가는 매우 비싸지만, 테슬라와 비교하면 턱없을 정도로 싸다.”

게다가 보스턴다이나믹스의 상장 가능성, 아틀라스 로봇의 산업현장 투입은 더 이상 ‘꿈’이 아니라 ‘매출’로 연결될 수 있는 단계다. 이것이 내 고객, 큰손 자금을 현대차로 이동시킬 수 있었던 이유였고, 지금까지는 성공적인 결과로 돌아오고 있다.

벤치마크를 웃돌려면, 결국 답은 현장에 있다

PB는 지수를 따라가는 것만으로 만족하지 않는다. 잘 나가는 SK하이닉스의 비중을 줄이고 현대차를 산 것도 결국 벤치마크보다 더 벌기 위해서다.

지수만 잘 따라가도 기회가 생기는 구간이지만, 그럼에도 PB는 늘 고민하고, 또 고민해야 한다. 고객의 자산을 남들보다 더 많이 불려줘야 하기 때문이다.

코스피가 10% 올랐다면 내 고객은 20%를 벌어야 한다. 부자들은 절대로 수익률이 낮은 PB에게 돈을 맡기지 않는다. 지수만큼 벌기를 원했다면 상장지수펀드(ETF)를 사면 됐을 것이다.

언제나 시장을 ‘아웃퍼폼’하려면 결국 현장을 뛰어야 한다. 현대차를 주목한 이유는 자동차 산업이 로봇 산업의 부스터가 될 수 있기 때문이다. 그리고 그 과정에서 발견한 기업이 에스피지였다.

로봇 산업은 꿈만으로 성장하지 않는다. 결국 양산 경험과 생산 캐파를 가진 기업만 살아남는다. 에스피지는 50년 이상 모터를 만들어온 기업이고, 삼성 레인보우로보틱스, LG 사이언스파크와 협력하며 로봇 감속기 시장에서 핵심 공급망으로 부상했다.

모터는 과거 중국에서 싼 가격에 대거 유입된 상품이다. 그 과정에서 수많은 국내 모터회사들이 도산을 할만큼 어려움을 겪었다. 살아남기조차 어려운 시장환경을 거쳤지만 에스피지는 차세대 감속기까지 사업역량을 키우며 존속했다. 그동안 대기업에 납품하면서 시장에서 존재했다는 것만으로도 에스피지는 일종의 위대한 기업이다.

로봇이 실제 산업현장에 투입되는 순간, 대기업들이 줄을 서서 주문하는 기업이 진짜 승자가 된다. 에스피지는 약 50년 동안 모터를 직접 만들어 왔고, 특정모터에 최적화된 감속기를 설계할 수 있는 사실상 국내 유일의 기업이다. 로봇은 모터(로봇용 감속기)가 없으면 만들 수 없다.

물론 이 과정에서 중국산 저가 제품이 난립할 수도 있다. 그러나 선진국 하이엔드 시장은, 특히 로봇 산업에서 기업은 초창기 가격보다 질을 우선할 수밖에 없다. 에스피지는 코카콜라 자동화 라인에 모터를 납입한다. 검증된 기업을 찾을 수밖에 없는 상황에서 몇 안 되는 선택지라는 의미다.

게다가 에스피지에는 매출과 재투자라는 공식이 기업 내에 쌓였다. 현재 안정적인 매출이 있고, 이를 기술 개발에 아끼지 않고 투자하고 있다. 앞으로도 질적 측면에서는 안정적인 성과를 낼 가능성이 있다.

인공지능 반도체 슈퍼사이클의 흐름 속에서도 주목할 만한 종목이 숨어있다. 예를 들어 씨엠티엑스는 ‘증설은 멈춰도 가동은 멈추지 않는다’는 최근 업계의 흐름에 가장 부합하는 기업이다.

지금이 만약 ‘증설 없는 호황’이라면 장비주보다 소모품 및 재생 기술 기업이 강세를 보일 가능성이 높다. 씨엠티엑스는 공장이 돌아가는 한 부품을 계속 공급할 수 있는 회사이고, 특히 리사이클링(부품 재생) 측면에서 강점이 있다.

이러한 모든 가능성은 탐방에서 확인했다. 기업에 대한 판단은 절대로 재무제표나 차트로만 가지고 할 수 없다. 현장을 봐야 진정으로 그 기업을 이해할 수 있다. 과감한 투자 판단이란 결국 그 과정에서 나온다. 벤치마크 이상의 수익률을 얻고 싶다면, 그 기업과 산업을 정말 열심히 공부해야 하고 깊게 이해해야 한다는 얘기다.

큰손이 되려면…알아야 할 세 가지

지금 시장에서 가장 중요한 변수는 무엇인가. 언제나 첫째는 실적이다. 테마가 아니라 실제 이익이 증가하는 업종이 시장을 이끈다. 반도체·자동차·조선·방산은 모두 실적 기반 산업이다.

둘째는 금리의 저점 통과다. 금리가 바닥을 지나면 채권과 부동산에 있던 자금은 결국 주식시장으로 이동한다. 지금이 바로 그 구간이다.

셋째는 글로벌 환경이다. 트럼프발(發) 무역전쟁, 공급망 재편은 불확실성을 키우지만 동시에 한국 기업에 새로운 기회를 준다. 결국 시장은 유동성 장세에서 실적 장세로 넘어가며 옥석 가리기가 시작될 것이다.

시장을 파악했다면 투자의 원칙을 세워야 한다. 개인 투자자가 큰손을 따라잡고 싶다면 세 가지 원칙을 기억해야 한다.

첫째, 분산투자는 필수다. 좋은 종목이 급등할 때 욕심이 커지지만 그 순간이 가장 위험하다.

둘째, 큰손을 그대로 따라 하면 안 된다. 큰손은 손실을 감당할 자금력과 재진입 능력이 있지만 개인은 그렇지 않다.

셋째, 산업 흐름 안에서 투자해야 한다. 혼자만 아는 중·소형주가 아니라, 시장이 함께 이해할 수 있는 메가트렌드 속 기업이 더 안전하다.

큰손 자금 이동은 시장의 전환이다. 지금 한국 시장은 단순한 상승장이 아니다. 부동산에 묶여 있던 자금이 움직이기 시작했고, 그 돈이 주식시장으로 들어오며 새로운 시대를 만들고 있다. 10년 동안 부동산 시장은 “오늘이 제일 싸다”는 격언이 지배해왔다. 주식시장도 이제 시작일 뿐이다.

정리=홍태화 기자