중대재해 판례 분석 반영한 실무형 지침 문서 중심 한계 넘어 ‘현장 작동성’ 강화 동종 업계에 무상 보급…피드백 통해 지속 개선

[헤럴드경제=홍석희 기자] 유진그룹 계열 동양이 레미콘 제조업 현장에 특화한 안전보건관리 지침서를 발간하며 현장 중심 안전경영 강화에 나섰다.

유진그룹 계열 동양은 레미콘 제조업 공정 특성을 반영한 실무 중심 안전보건관리 지침서 ‘위험성평가 바이블(BIBLE)’을 발간했다고 23일 밝혔다.

이번 지침서는 기존 위험성 평가 활동의 형식적 운영 한계를 보완하고, 현장에서 실제로 작동하는 안전관리 체계를 구축하기 위해 기획됐다. 최근 산업현장에서 발생한 대형 사고 사례와 관련 판례를 분석한 결과, 위험성 평가가 문서 중심으로 운영되며 현장과의 연계성이 부족하다는 지적이 제기된 데 따른 조치다.

동양은 중대재해처벌법 판시 사례를 분석해 개선이 필요한 지점을 구체적으로 제시하고, 실무자가 즉시 적용할 수 있도록 지침을 구성했다. 단순한 문서화 수준을 넘어 작업 현장에서 바로 활용 가능한 ‘현장 작동성’을 핵심 가치로 내세웠다.

특히 레미콘 제조업의 공정 특성과 작업 환경을 반영해 공정별 유해·위험 요인을 체계적으로 정리했으며, 위험성 평가가 일회성 행정 절차에 그치지 않고 실질적인 사고 예방 수단으로 기능하도록 설계했다.

동양은 해당 지침서를 자사 사업장은 물론 동종 업계에도 무상 보급할 계획이다. 근로자 인터뷰와 현장 피드백을 반영해 내용을 지속적으로 개선·보완해 나가겠다는 방침이다.

김진용 동양 환경안전팀 팀장은 “안전사고 예방의 핵심은 현장에서 실제로 작동하는 시스템 구축”이라며 “위험성 평가 활동에는 해당 업무를 수행하는 근로자가 반드시 참여해야 하며, 현장의 목소리가 반영될 때 사고 예방 효과가 극대화된다”고 말했다.

유진그룹 제조 계열사들도 현장 중심 안전경영을 강화하고 있다. 유진기업은 최근 전국 사업장 공정팀장과 관리감독자를 대상으로 집체교육을 실시해 뇌심혈관 질환 예방, 직무스트레스 관리, 작업환경 관리 등 보건 영역 전문성을 높였다. 실습 중심 프로그램을 통해 사업장별 맞춤형 개선방안도 도출했다.

유진한일합섬은 연 2회 위험성 평가를 실시하고, 분기별 전 사업장 CSO 정기 회의를 통해 안전보건 체계를 점검하고 있다. 지난해에는 안전보건공단 경남지역본부와 고용노동부 창원지청이 주관한 ‘제조업 안전보건 다모임 멘토링’ 프로그램에서 우수사업장으로 선정됐다.

한편 동양은 지난달 ‘2026년 안전경영 실천 선포식’을 열고 중대재해 예방과 기본·원칙 준수를 핵심 과제로 제시했다. 2026년을 ‘중대재해 예방과 기본·원칙 준수의 해’로 지정하고, 위험성 평가 실습과 관리감독자 교육 등 현장 중심 프로그램을 확대해 참여형 안전문화 정착을 추진할 계획이다.