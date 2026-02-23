골드바 증정 이벤트 실시

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은행은 토지·농지 전문 부동산 서비스인 ‘내일의 땅’개편을 기념해 23일부터 3월 15일까지 ‘땅보고 행운의 2026명 되자’ 이벤트를 실시한다고 23일 밝혔다.

‘내일의 땅’은 부동산 중 토지와 농지를 전문으로 매물 조회, 실거래가 조회, 농지적합성, 재배가능 작물 등을 제공하는 서비스다. 농협금융 대표 플랫폼 NH올원뱅크에서 이용할 수 있다.

이번 개편은 고객의 보유 토지와 관심조건에 따라 맞춤형 토지정보를 제공하고, 농업 정책자금 등 금융상품을 안내한다. 마이데이터 기준 금융자산 1억원 이상이거나 보유토지 10억원 이상인 고객은 농협은행의 부동산전문위원과 토지 자문상담도 신청할 수 있다.

개편을 기념해 이벤트 기간 동안 NH올원뱅크 이벤트 페이지에서 서비스 가입 후 응모하면 추첨을 통해 총 2026명에 골드바(2명), 올리브영 3만원권(24명), 메가커피 아메리카노(2000명)를 증정한다. 기존에 서비스를 가입한 고객도 참여 가능하다.

농협은행 관계자는 “토지와 농지 정보를 고객의 니즈에 맞춰 개편했다”며 “앞으로도 디지털 기반의 맞춤형 서비스를 지속 강화할 것”이라고 말했다.

이벤트 관련 자세한 사항은 NH올원뱅크나 가까운 영업점 및 고객행복센터에서 확인할 수 있다.

한편, 농협은행은 지난해 11월 한국농어촌공사와 농지 매물 데이터 상호교환 및 농지 관련 신규 서비스 개발을 위한 업무협약을 체결하는 등 농촌 현장의 어려움을 금융서비스로 해결하고자 노력중에 있다.