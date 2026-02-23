중위험 중수익 추구 채권 50%이상, 주식 30% 이하 운용

[헤럴드경제=문이림 기자] KCGI자산운용이 ‘KCGI목표전환형6호’ 모집에 나선다고 23일 밝혔다..

해당 펀드는 채권50% 이상, 주식 30% 이하에 투자하며 목표수익률 6% 달성 시 채권형으로 전환된다. 모집기간은 27일까지다.

이 펀드는 주식부문에서 성장주와 가치주의 유연한 조정을 통해 초과 수익을 추구하며 업종 및 종목 비중 관리 등을 통해 포트폴리오 리스크를 최소화 하는 전략을 구사할 예정이다.

채권부문에서는 국채, 통안채, 우량 금융채와 회사채 등 우량 채권에 50% 이상을 투자해 변동성을 완충시킬 계획이다.

투자등급은 4등급(보통위험)으로 운용된다. 목표 수익률 6% 달성 이후에는 주식형 자산은 모두 매도하고 채권 관련 자산에만 투자하는 채권형으로 전환된다. 투자등급도 5등급 (낮은위험)으로 변경된다.

KCGI자산운용은 “최근 주식 시장의 변동성이 심화되면서 매수 매도 시점을 판단하기 어려운 투자자들의 목표전환형 설정 요청이 많았다”면서 “주식부문에서 KCGI코리아 펀드의 운용 전략을 접목해 조기에 목표수익률 달성을 목표로 하고 있다”고 말했다.

이 펀드는 모집 기간 중에만 가입이 가능하고 모집 기간 이후에는 매수가 불가능한 단위형펀드다. 중도에 환매를 하더라도 환매수수료가 부과되지 않아 자금 운용이 편리한 장점이 있다. 판매보수는 A클래스 기준 선취수수료 1.0% 이내, 총보수는 0.443%다.

하나은행, 부산은행, 교보증권, 메리츠증권, 삼성증권, 신한투자증권, 유진투자증권, 한양증권, iM증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, KCGI자산운용 등 판매사에서 가입이 가능하다.