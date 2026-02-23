‘공천헌금’ 등 여러 혐의받는 김병기 소환 구속영장 청구된 강선우는 국회 동의절차

[헤럴드경제=김아린 기자] 공천 헌금 등 의혹에 연루된 김병기 무소속 의원이 오는 26일 경찰에 출석해 첫 피의자 조사를 받는다. 지난해 말 김 의원 관련 수사에 착수한 지 두 달여 만이다. 현역 의원으로 불체포특권이 있는 강선우 무소속 의원에 대한 체포동의안은 24일 열리는 국회 본회의에서 표결에 부쳐진다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 김 의원을 26~27일 이틀에 걸쳐 피의자 신분으로 불러 조사하기로 했다. 경찰은 김 의원 관련 사건이 방대한 만큼 하루 만에 피의자 조사를 마칠 수 없다고 보고 연이틀 조사를 진행하기로 했다. 경찰은 지난 9일 “조사할 부분이 워낙 많은 상황”이라며 “여러 차례 조사해야 할 것 같다”고 밝혔다.

현 정권 출범 후 첫 번째 여당 원내대표를 지낸 김 의원이 받는 의혹은 13가지에 달한다. ▷강 의원의 공천 헌금 수수를 알고도 묵인했다는 의혹과 ▷배우자가 동작구의회 법인카드를 사적 유용했다는 의혹에 더해 ▷쿠팡에 전직 보좌관의 인사 불이익을 요구했다는 의혹 등이다.

김 의원은 각종 의혹이 잇따라 불거지자 지난해 12월 30일 더불어민주당 원내대표직을 사퇴했다. 사퇴 다음 날 경찰은 김 의원에 대한 각종 고소·고발 사건들을 서울경찰청에서 통합해 수사하기로 결정했다. 하지만 수사가 개시되고 두 달 가까이 지날 때까지 김 의원의 소환 조사는 이뤄지지 않았다.

경찰은 김 의원 소환에 앞서 혐의를 입증할 수사를 해왔다는 입장이다. 경찰은 지난달 14일 김 의원의 자택 등을 압수수색하고 김 의원의 배우자 이모씨, 김 의원의 측근으로 알려진 이지희 동작구의원 등 주변인들을 소환해 조사했다.

김 의원에 대한 첫 소환 조사에서 경찰은 그가 지난 2020년 전직 동작구 의원 2명으로부터 3000만원을 받았다는 공천 헌금 의혹과 배우자가 동작구의회 법인카드를 유용했다는 의혹을 집중적으로 추궁할 것으로 보인다.

김 의원은 지난달 5일 뉴스토마토 유튜브에 출연해 강 의원과 자신의 배우자와 관련된 사건을 언급하며 “수사를 해보면 명명백백하게 밝혀질 것”이라고 밝혔다.

‘1억원 공천 헌금’ 강선우·김경 구속 갈림길

한편 민주당은 지난 2022년 지방선거를 앞두고 공천을 대가로 김경 전 서울시의원에게서 1억원을 받은 혐의로 구속영장이 청구된 강 의원에 대한 체포동의안 표결을 24일 본회의에서 처리할 예정이다.

강 의원은 자신의 전직 보좌관 남모씨의 보고를 받고서야 1억원이 전달된 사실을 뒤늦게 알게 됐다며 공천 헌금 수수 의혹을 강하게 부인했다. 하지만 김 전 시의원은 남씨가 아닌 강 의원에게 직접 돈을 줬다고 경찰에 진술한 것으로 알려졌다. 또 남씨는 강 의원의 지시로 김 전 시의원이 준 금품을 차에 실었다고 주장하면서 진술이 엇갈리고 있다.

김 전 시의원의 구속영장 실질심사는 이번 주중 열릴 것으로 예상된다. 강 의원은 체포동의안이 국회를 통과하면 구속영장 실질심사를 받게 된다. 공천 헌금 의혹 주요 피의자인 강 의원과 김 전 시의원의 구속 여부는 이달 말에서 다음 달 사이 판가름 날 것으로 보인다.

1억원 공천 헌금 의혹은 당시 민주당 공천관리위원회 간사였던 김 의원과 강 의원의 대화 녹취가 지난해 말 공개되면서 불거졌다. 고발장이 접수된 이후 김 전 시의원이 돌연 미국으로 출국하고 텔레그램 메신저를 탈퇴하는 등 증거 인멸 정황까지 드러나기도 했다.