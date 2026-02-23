랭킹 높은데 ‘언더독’ 됐지만 쾌승 자코비는 ‘괴물 파운딩’ TKO 승리

[헤럴드경제=조용직 기자] 전 UFC 미들급(83.9㎏) 챔피언 ‘타잔’ 션 스트릭랜드(34·미국)가 경기 전 공언한 대로 3라운드 TKO승을 거두며 화려하게 복귀했다. 그는 ‘앙숙’인 챔피언 함자트 치마예프(31·러시아/아랍에미리트)를 강하게 도발하며 벨트를 되찾겠다는 야망도 드러냈다.

UFC 미들급 랭킹 3위 션 스트릭랜드는 지난 22일(이하 한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 도요타 센터에서 열린 ‘UFC 파이트 나이트: 스트릭랜드 vs 에르난데스’ 메인 이벤트에서 4위 ‘플러피’ 앤서니 에르난데스(32·미국)를 3라운드 2분 33초에 복부 니킥에 이은 펀치 연타로 쓰러뜨렸다.

지난해 2월 UFC 312에서 당시 챔피언 드리퀴스 뒤 플레시에게 당한 패배를 딛고 부활했다. 통산 전적은 30승 7패가 됐다. 경기 전 해외 도박사들은 스트릭랜드의 승리 확률을 30% 이하로 전망했지만, 스트릭랜드는 이런 예측을 뒤엎고 가뿐히 승리했다.

에르난데스의 장기인 레슬링을 원천 차단한 것이 주효했다. 스트릭랜드는 좌우로 스텝을 밟으며 원거리에서 잽을 날렸다. 에르난데스는 스트릭랜드의 움직임을 차단하지 못하고 따라다니다 계속 잽을 허용했다. 에르난데스가 과감하게 거리를 좁혀 타격전을 시도하면 스트릭랜드는 카운터로 강타를 맞혔다. 에르난데스가 클린치를 걸어 철창으로 밀어붙여도 테이크다운을 허용하지 않고, 금방 빠져나갔다.

내리 2라운드를 진 에르난데스는 3라운드 더 거칠게 타격전을 걸었다. 에르난데스의 궤적이 큰 왼손 훅이 허공을 가르자 스트릭랜드는 그 틈을 노려 복부에 니킥을 꽂아넣었다. 에르난데스가 고통스러워하며 뒤로 물러나자 피냄새를 맡은 스트릭랜드는 강력한 펀치 연타를 날렸다. 복부를 방어하기 위해 가드가 내려간 에르난데스는 스트릭랜드의 펀치를 계속 허용하다 쓰러졌다. 심판이 스트릭랜드를 말리며 경기는 종료됐다.

스트릭랜드는 경기 후 인터뷰에서 “에르난데스의 복싱 실력이 놀라웠다”며 “터프한 녀석”이라고 상대를 칭찬했다. 이어 TKO의 시발점이 된 카운터 니킥에 대해 “그가 점점 거칠게 펀치를 날렸다. 느려지지는 않았지만 엉성해지는 걸 느꼈다”면서 노리고 들어간 공격이었다고 설명했다.

그는 잃어버린 벨트를 되찾길 원한다. “치마예프가 돌아오면 그 녀석을 두들겨 패주고 싶다”며 “그가 어떻게 나올지 모르겠지만 그게 내가 원하는 바”라고 챔피언을 도발했다. 치마예프는 지난해 8월 UFC 319에서 플레시를 물리치고 UFC 미들급 챔피언에 등극했다. 경기 후 발 부상으로 인해 수술을 받으며 공백기를 갖고 있다.

코메인 이벤트에선 ‘더 닥터’ 우로스 메디치(32·세르비아)가 웰터급(77.1㎏) 랭킹 12위 ‘핸즈 오브 스틸’ 제프 닐(35·미국)을 1라운드 1분 19초에 왼손 훅 2연타로 KO시켰다. 3연속 1라운드 KO승을 거둔 메디치는 랭킹 진입이 유력해졌다. 통산 전적은 13승 3패가 됐다. 메디치는 ‘스턴건’ 김동현, ‘코리안 타이슨’ 고석현과 함께 훈련해 국내 팬들에게 친숙하다.

‘코비’ 자코비 스미스(30·미국)는 부상으로 빠진 고석현의 대타로 들어온 ‘머슬 햄스터’ 조사이어 해럴(27·미국)을 1라운드에 그라운드 앤 파운드로 KO시키며 12연승 행진을 달렸다.