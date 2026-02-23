전북에 8억원 특별출연 포항시·구미시에 각 2억원 출연 기초지차체와 첫 보증협약

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크는 이달 전북특별자치도, 포항시, 구미시와 각각 ‘소상공인 특례보증 업무협약’을 체결하고 개인사업자 및 소상공인 금융지원을 실시한다고 23일 밝혔다. 특히 포항·구미시와는 처음으로 ‘기초지자체 직접 협약’을 맺었다.

케이뱅크는 전북특별자치도 및 전북신용보증재단 등과 ‘소상공인 회생 보듬자금 금융지원사업’을 한다. 이번 2월 협약 지자체 중 최대 규모인 8억원을 특별 출연해 도내 소상공인에게 총 200억원 규모의 저리 운용자금을 공급한다.

전북 협약은 지원 대상을 ▷경영애로기업(최대 7000만원) ▷첫만남기업(최대 1억원) ▷성장발전기업(최대 2억원) 등 3개 트랙으로 세분화해 업종과 매출 상황에 맞는 맞춤형 대출 한도를 제공한다. 대출 기간은 최대 8년, 보증비율은 90%이며 전북도가 연 1.0%의 이자를 3년간 지원해 금융 비용 부담을 덜어준다.

포항시, 구미시와의 협약은 케이뱅크가 광역단체를 거치지 않고 기초지자체(시)와 직접 맺는 첫 번째 보증 협약이다. 경북신용보증재단과 함께하는 이번 협약(포항시 희망동행/구미시 새희망 특례보증)을 위해 케이뱅크는 각 시에 2억원을 출연해 약 50억원 규모의 특례보증을 시행한다. 지자체가 대출 이자의 연 3%를 2년간 지원해 소상공인 이자 부담을 낮춘다. 대출 한도는 최대 5000만원(특정 조건 충족 시 최대 1억원)이며, 보증비율은 100%다. 상환 방식은 2년 거치 3년 분할 상환 등 탄력적으로 운용된다.

이번 3개 지자체 협약 상품 모두 케이뱅크 앱 또는 신용보증재단 앱을 통해 비대면으로 신청할 수 있다. 중도상환수수료는 전액 면제된다.

케이뱅크 관계자는 “전북 지역에는 다양한 유형의 소상공인 지원을, 포항과 구미 지역에는 기초지자체와 직접 손잡고 이자 지원 폭을 대폭 늘린 실질적 혜택을 담았다”며 “앞으로도 지역 경기 회복을 위한 포용금융 실천 노력을 계속해 나갈 것”이라고 말했다.