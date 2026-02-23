유럽 ‘뷰티 밸리’ 교두보로 K-뷰티 프리미엄 전략 본격화 연 2000만개 생산능력 기반 글로벌 6개국 생산체제 완성

[헤럴드경제=홍석희 기자] 세계 1위 화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스가 이탈리아 현지 기업 인수를 통해 첫 유럽 생산기지를 확보하며 글로벌 영향력 확대에 나섰다. 아시아와 북미 중심이던 생산 거점을 유럽으로 확장해 ‘K-뷰티’ 정체성을 대륙 단위로 확장하겠다는 전략이다.

코스맥스는 이탈리아 화장품 ODM 기업 케미노바(Keminova)의 지분 51%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 23일 밝혔다. 이번 인수를 통해 코스맥스는 한국·중국·미국·인도네시아·태국 등에 이어 유럽까지 생산 네트워크를 확대하게 됐다.

코스맥스에 따르면 케미노바는 1985년 설립된 회사로 약 40년간 축적된 제조 노하우를 보유하고 있다. 이탈리아 밀라노에서 약 100km 떨어진 브레시아(Brescia)에 생산시설을 두고 있다. 해당 지역은 글로벌 화장품 기업이 밀집한 ‘뷰티 밸리(Beauty Valley)’로 불리며, 유럽 화장품 산업의 핵심 거점으로 평가받는다.

케미노바의 지난해 매출은 약 180억원 수준이며, 연간 약 2000만개 생산이 가능하다. 코스맥스는 이번 인수를 통해 유럽 현지 수요에 보다 기민하게 대응하는 한편, 프리미엄·클린·비건 제품 생산 역량을 강화할 방침이다.

양사는 연구개발(R&D)과 마케팅 부문에서도 시너지를 극대화한다는 계획이다. 코스맥스는 글로벌 1100여명의 연구 인력을 보유하고 있으며, 케미노바는 2023년부터 미생물 연구소 신설 등 자체 연구·혁신 역량을 강화해 왔다. 양사의 기술 협력을 통해 유럽 현지 트렌드에 최적화된 제형 개발에 속도를 낼 전망이다.

케미노바는 더마 코스메틱, 헤어케어, 의료기기 분야에서 특화된 경쟁력을 갖추고 있으며, 이탈리아 내 더마·스킨케어 브랜드 및 제약사 기반 고객사를 확보하고 있다. 코스맥스는 기존 유럽 고객사와의 협력을 공고히 하는 동시에, 케미노바의 제조 역량을 국내 고객사와도 공유해 기술 경쟁력을 끌어올린다는 전략이다.

또한 케미노바는 품질경영시스템(ISO 9001), 화장품 GMP(ISO 22716), 유기농 화장품 인증(COSMOS)을 보유하고 있다. 코스맥스는 공장 내 여유 공간을 활용해 향후 설비를 확대하고 유럽 고객사 주문 증가에 적극 대응할 계획이다.

이병주 코스맥스비티아이 대표이사(부회장)는 “이번 인수는 단순한 생산거점 확보를 넘어 유럽 화장품 제조 노하우와 코스맥스의 혁신 역량이 결합하는 전략적 전환점”이라며 “유럽 시장 내 입지를 단기간에 강화하고 글로벌 1위 화장품 ODM 기업으로서 위상을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.

코스맥스는 오는 3월 중 이탈리아 정부 승인 등 선행 조건을 마무리한 뒤 거래를 최종 종결할 예정이다.