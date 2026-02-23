하나더넥스트 상담 선착순 300여명 대상 시범 운영

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 시니어 고객의 일상 관리와 정서 지원을 위한 AI 기반 전화 서비스를 도입했다고 23일 밝혔다.

하나은행은 금융권 최초로 AI 맞춤형 음성 통화 서비스인 ‘AI 안부서비스’를 시범 운영한다. 이 서비스는 AI 목소리 ‘든든이’가 고객이 지정한 요일과 시간에 정기적으로 전화를 걸어 안부를 묻고 생활 정보를 제공하는 방식이다.

별도의 스마트 기기나 애플리케이션 설치 없이 일반 전화로 이용할 수 있어 디지털 기기 활용이 익숙하지 않은 고령층도 부담 없이 접근할 수 있다는 점이 특징이다. 은행권이 디지털 채널 확대 과정에서 소외될 수 있는 시니어층을 겨냥해 ‘전화 기반 AI 서비스’를 도입한 것은 이번이 처음이다.

AI 목소리 ‘든든이’는 건강 관리, 제철 음식, 문화·여가 등 시니어 관심사를 반영한 대화 주제를 바탕으로 정보를 제공한다. 혼자 거주하거나 가족과 떨어져 생활하는 고령 고객에게는 정기적인 안부 확인을 통해 정서적 안정감을 제공하는 역할도 기대된다.

이번 서비스는 하나은행의 시니어 특화 브랜드 ‘하나더넥스트’ 상담을 받은 고객 가운데 선착순 300여 명을 대상으로 무료 쿠폰을 제공해 시범 운영된다. 하나은행은 시범 기간 동안 고객 의견을 수렴해 서비스 대상과 기능을 단계적으로 확대할 계획이다.

이은정 하나은행 WM본부 본부장은 “시니어 손님의 건강한 일상을 지원하고 디지털 포용성을 제고하기 위해 전화 기반의 AI 서비스를 새롭게 출시했다”며 “앞으로도 하나더넥스트를 중심으로 시니어 손님의 금융은 물론 일상까지 함께 지원하는 다양한 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.

​한편, 하나금융그룹의 시니어 특화 브랜드인 하나더넥스트는 은퇴 설계, 자산관리, 상속·증여 등 생애 전반에 걸친 금융 솔루션과 라이프케어 서비스를 제공하고 있다.