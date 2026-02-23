제빙기·얼음 보관 상태 점검

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 동대문구(구청장 이필형)는 봄나들이 철을 앞두고 아이스 음료·빙수 등에 쓰이는 식용얼음 소비가 늘어나는 점을 고려해 2월 23일부터 3월 6일까지 관내 식용얼음 취급 음식점을 대상으로 집중 위생 점검을 실시한다고 밝혔다.

식용얼음은 제빙기 내부가 충분히 세척·소독되지 않거나, 얼음 보관·취급이 허술하면 오염이 생길 수 있다. 실제로 식품의약품안전처가 지난해 여름 커피전문점·편의점 등에서 쓰이는 식용얼음을 수거·검사했을 때 451건 중 6건이 세균 수 기준을 초과해 행정처분 등이 진행된 바 있다.

동대문구는 서울시 점검 계획에 따라 봄철 식품사고를 사전에 막는 데 초점을 맞췄다. 점검반은 현장을 방문해 ▷조리장 등 위생 관리 상태 ▷방충 시설 설치 등 시설 기준 ▷냉장·냉동식품 보관 온도 준수 ▷유통기한 경과 제품 사용·보관 여부 ▷음식물 재사용 여부 등을 확인한다. 원산지 거짓표시·미표시 등 원산지표시법 준수 여부도 함께 살핀다.

구는 점검 과정에서 점검반이 마스크·위생장갑 착용, 손 소독 등 기본 수칙을 준수해 교차오염 우려를 줄이고 업소 측 불필요한 오해가 생기지 않도록 세심히 진행할 계획이다. 위반 사항이 적발되면 관련 법령에 따라 행정처분 등 필요한 조처를 한다.

이필형 동대문구청장은 “선제 점검과 안전성 검사로 봄철 식중독 등 사고를 막고 구민이 안심하고 음식점을 이용할 수 있도록 위생 관리를 강화하겠다”고 말했다.