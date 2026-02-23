누구나 참여하는 열린 인권교육… 2월 23일부터 3월 16일까지 선착순 접수 생활 속 인권 감수성 높이는 실천 중심 프로그램 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 생활 속 인권 존중 문화를 확산하고 인권 친화적 지역사회를 조성하기 위해 ‘2026년 제11기 강북구 주민 인권아카데미’를 운영한다.

주민 인권아카데미는 오는 3월 17일부터 3월 18일까지 오전 10시부터 오후 4시까지 총 4강으로 진행되며, 강북문화정보도서관 4층 모두의 마당에서 열린다.

이번 교육은 일상에서 체감할 수 있는 인권 감수성 향상에 초점을 맞춰 ▲착한 마음으로는 부족한 순간들(1강) ▲인간답게 살 권리에 대한 약속(2강) ▲우리는 왜 그렇게 말했을까?(3강) ▲이야기로 만나는 우리 일상의 인권(4강) 등의 주제로 구성됐다.

또한 인권의 기본 개념, 언어 감수성, 세계인권선언 등 생활 밀착형 내용을 균형있게 담아 교육의 이해도를 높일 계획이다.

강의는 이준극 사람중심교육원 대표와 국가인권위원회 위촉강사 조윤산, 유혜정 등 인권 분야 활동가들이 맡는다.

인권에 관심 있는 주민 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 모집 인원은 70명이다. 신청은 2월 23일부터 3월 16일까지 강북구 홈페이지(통합예약>구정참여/공모>수시접수프로그램) 또는 감사담당관으로 하면 되며, 선착순으로 접수한다.

구 관계자는 “주민 인권아카데미를 통해 구민의 인권 의식과 감수성을 높이고, 일상 속 인권 존중 문화가 지역사회에 확산되기를 기대한다”라며 “앞으로도 실효성 있는 인권교육을 지속적으로 추진해 나가겠다”라고 말했다.