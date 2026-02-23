26일 사회적경제허브센터서 사회적경제 정책·지원 총망라 설명회 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 26일 은평구 사회적경제허브센터에서 ‘2026 사회적경제기업 네트워킹 데이’를 개최한다.

이번 행사는 2024년부터 운영해 온 사회적경제기업 네트워킹 프로그램의 올해 첫 일정이다. 지역 내 사회적경제기업의 성장을 지원하고 올해 정부 정책 변화에 선제적으로 대응하기 위해 마련했다.

행사는 ‘2026 정부정책 및 지원사업 설명회’를 주제로 오후 4시부터 6시 30분까지 진행된다. 사회적경제 정책 방향과 소상공인 지원정책, 은평구 주요 사업 등을 폭넓게 안내할 예정이다.

설명회는 총 4개 세션으로 구성된다. ▲2026년 사회적경제 정책 방향 및 주요 지원사업 ▲소상공인 지원정책 및 지원사업 ▲은평구 사회적경제 주요 사업 ▲중장년 경력 인재 지원사업을 소개한다.

참여 대상은 사회적경제기업 종사자와 예비 창업가다. 신청은 오는 25일까지 은평구 사회적경제허브센터 누리집에 게시된 온라인 신청서를 작성해 제출하면 된다.

구는 향후에도 사회적경제기업의 지속 성장을 위해 분기별 네트워킹 행사를 이어갈 예정이다.

김미경 은평구청장은 “최근 사회적경제 분야의 정책 환경이 빠르게 재편되고 있다”며 “이번 설명회가 기업들이 정부 정책 흐름을 정확히 파악하고 현장에서 바로 활용할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.