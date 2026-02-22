[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 태진아가, 극우 유튜버 전한길 씨가 주최하는 ‘3·1절 기념 자유음악회’에 자신이 섭외됐다고 알려지자 사실이 아니라며 법적 대응을 예고했다.

태진아는 22일 연예 매체 마이데일리에 “현재 전한길 유튜브 채널을 통해 방송된 3월 2일 개최 ‘3·1 절 기념 자유음악회’에 출연 소식과 관련해 명예훼손으로 고소·고발할 예정”이라며 “처음 섭외 과정에서 해당 행사를 ‘킨텍스에서 열리는 일반 행사라고 속이고’ 진행하려 한 점, 무단으로 초상권을 사용한 부분 역시 법적 대응을 준비 중”이라고 밝혔다.

태진아 측 관계자도 스포티비뉴스에 “현재 전한길 유튜브에 소개되고 있는 음악회에 태진아가 출연한다는 것은 전혀 사실이 아니다. 거짓말로 태진아를 속이고 행사 출연을 문의한 연예 관계자를 명예훼손 혐의로 고소할 예정”이라며 “태진아의 사진을 무단으로 행사 포스터에 사용하고, 마치 출연하는 것처럼 홍보한 전한길 유튜브 측에도 법적 대응할 것”이라고 했다.

태진아 측은 “그간 정치권 러브콜에도 단 한 번도 응하거나 정치 관련 행사에 출연한 적이 없다. 거짓말로 정치적 행사에 끌어들이려 한 것은 개탄스러운 일”이라고 밝혔다.

전 씨는 다음달 2일 경기 고양시 일산 킨텍스에서 자유음악회를 개최한다고 홍보 중이다. 공연장은 1만석 규모로 R석 7만원, S석 5만원 예매를 받고 있다. 이날 오후 현재 전석의 5%인 500여명이 예매한 상황이다.

전 씨가 배포한 포스터엔 초대 가수로 태진아, 뱅크, 윤시내 등의 얼굴이 담겼다. 다만 현재 예매사이트 포스터에선 태진아가 빠진 상태다.