20년 이상 주택 120만원 지원 다음 달까지 지역 사업소 접수

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시 상수도사업본부가 맑은 물 공급을 위해 급수관 교체 또는 세척·갱생 공사 비용의 최대 80%까지 지원하는 ‘노후 옥내급수관 개량 지원 사업’을 시행한다.

지원 대상은 지난 2006년 이전에 건축된 주택, 사회복지시설, 학교 등이다. 국민기초생활보장 수급자 소유 주택과 사회복지시설 등 취약계층 이용 건축물은 우선 지원한다.

울산시는 이번 사업을 통해 옥내급수관 교체 공사비는 최대 120만원, 공동주택은 세대당 최대 100만원까지 지원한다. 세척 및 갱생 공사는 최대 100만원, 공동주택은 세대당 최대 60만원까지 지원한다.

재개발·재건축 및 새단장 사업 승인 건축물, 공동주택관리법에 따라 장기수선충당금을 적립하는 공동주택의 경우 공용배관은 지원 대상에서 제외된다.

옥내급수관 개량을 희망하는 시민은 다음 달 말까지 해당 지역 사업소에 문의하거나 신청하면 된다.

울산시 관계자는 “노후 급수관을 정비해 시민들이 안심하고 수돗물을 마실 수 있도록 하겠다”고 말했다.