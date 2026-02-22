스마트제조 3.0 핵심 실행…안전·공정·경영 전방위 전환 가속 앵커기업 중심 확산 모델로 지역 산업 생태계까지 전환 시도

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소 제조현장에 즉시 적용 가능한 인공지능(AI) 제품과 서비스 개발을 지원하는 대규모 사업이 본격 추진된다. 안전, 생산, 경영 전반을 아우르는 ‘제조 AX’ 정책을 통해 산업 현장의 체질 개선과 글로벌 경쟁력 제고를 동시에 노린다는 구상이다.

중소기업중앙회는 중소벤처기업부, 스마트제조혁신추진단 함께 ‘AI 응용제품 신속 상용화 지원사업’을 추진한다고 22일 밝혔다. 이번 사업은 중기부가 최근 발표한 ‘AI 기반 스마트제조혁신 3.0 전략’의 핵심 실행 과제다. 현장에서 즉시 활용 가능한 AI 제품과 서비스를 신속히 개발·상용화해 중소 제조기업의 안전성과 생산성, 품질 경쟁력을 동시에 끌어올리는 것이 목표다.

스마트제조혁신 3.0 전략은 스마트공장 1만2000개 보급, 제조업 AI 도입률 10% 확대, 산업재해 20% 감소, 제조 AI 전문기업 500개 육성 등을 주요 목표로 제시한 바 있다.

이번 사업의 총 규모는 870억원으로, 2026년 645억원, 2027년 225억원이 각각 투입된다. 2년간 총 36개 과제를 지원할 예정이다. 과제당 정부가 최대 70%를 지원하고, 민간이 30%를 부담하는 구조다. 지원 대상은 중소·중견 제조기업을 중심으로 제조 AI 기술기업, 지역혁신기관, 대학, 연구기관 등이 참여하는 컨소시엄이다.

사업은 두 가지 유형으로 나뉜다. 우선 ‘제조현장 문제해결 유형’은 안전사고 위험, 품질 불량, 생산 지연, 인력 부족 등 실제 공정에서 발생하는 문제를 AI 기술로 직접 해결하는 과제로 구성된다. ‘지역산업 육성 유형’은 지역 앵커기업을 중심으로 AI 성공 모델을 구축한 뒤 협력업체와 동일 업종 기업으로 확산시키는 방식이다.

지원 분야는 △중대재해 위험요인을 사전 감지·예방하는 ‘산업안전’ △생산 공정을 최적화하는 ‘공정혁신’ △반복 업무 자동화를 통한 ‘경영혁신’ △사용자 경험을 개선하는 ‘소비자 체감형’ 등 4대 테마다. 세부적으로는 총 16개 세부 테마로 구성돼 제조 전 주기를 아우른다.

중소기업중앙회는 뿌리업종 및 협동조합 관련 과제의 관리기관으로 참여해 현장 애로를 반영한 AX 과제를 발굴하고 후속 확산 사업도 기획할 예정이다.

안광현 스마트제조혁신추진단 단장은 “이번 사업은 실제 공장에서 즉시 작동하는 AI 제품 개발에 초점을 맞춘 현장 중심 정책”이라며 “성공 모델을 빠르게 확산시켜 중소 제조기업의 글로벌 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.

양찬회 중소기업중앙회 혁신성장본부장은 “산업의 AI 전환을 위해서는 선도기업 육성과 함께 AI 활용도가 낮은 중소기업에 업종·분야별로 신속히 도입을 확산하는 노력이 필요하다”며 “이번 사업을 통해 육성될 성공 사례를 중심으로 제조 현장의 애로를 해소할 수 있는 AI 모델이 빠르게 보급되길 기대한다”고 밝혔다.

한편 이번 사업은 제조, 농·축·어업, 바이오·헬스·환경, 보안·방산, 국토·교통 등 분야에서 10개 정부 부처가 공동으로 추진한다. 세부 내용은 3월 통합공고를 통해 안내될 예정이다.