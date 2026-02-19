현장 목소리 정책 반영 근무 여건·안전 관리 개선 약속

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 도청 청사 환경미화 현장의 목소리를 직접 듣고 근무 환경 개선에 나선다.

박완수 도지사는 19일 청사 환경관리 업무를 수행하는 근로자 18명을 초청해 오찬 간담회를 열었다. 이번 자리는 현업 근로자들의 애로사항을 파악하고 안전한 작업 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

간담회에서 근로자들의 근무 여건과 안전·건강 관리 현황을 점검하고, 업무 수행 과정에서 발생하는 불편 사항을 집중적으로 들었다.

박 지사는 “현업 근로자들이 안전하고 안정적인 환경에서 일할 수 있도록 현장 의견을 적극 수렴하겠다”며 “도출된 개선안은 관계 부서와 검토해 즉시 정책에 반영할 것”이라고 밝혔다. 특히 동절기를 맞아 근로자들의 안전수칙 준수와 건강 관리에 각별히 유의해 줄 것을 당부했다.

도는 이날 제기된 건의사항을 토대로 실현 가능한 과제부터 우선 개선할 방침이다. 아울러 향후 근로자 복지 지원과 근무 환경 최적화를 위한 후속 조치를 지속적으로 추진할 계획이다.