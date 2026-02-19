[헤럴드경제=민성기 기자] 홍준표 전 대구시장이 이재명 대통령과 장동혁 국민의힘 대표 간 부동산 공방을 두고 “정책논쟁이 아니라 서로 인신 비방 논쟁으로 보인다”고 평가했다.

홍 전 시장은 19일 자신의 SNS(사회관계망서비스)를 통해 “다주택자를 악마화한다는 주장은 부동산 문제의 본질을 간과한 억지 논리”라고 지적하며 “일시 관사에 들어가 사는 사람의 1주택을 팔라고 공격하는 것도 어처구니없다”고 밝혔다.

이어 “그걸 공격하기 전에 내가 가진 6주택부터 정리해야 순리가 아닌가”라고 덧붙였다.

홍 전 시장은 또 SNS를 통해 메시지를 쏟아내고 있는 이재명 대통령에 대해선 “트럼프의 엑스(X·옛 트위터)를 모방한 것 같은데 대통령의 말은 천근같이 무거워야 하고 국민 모두가 공감할 수 있어야 한다”고 강조했다.

이어 “치열한 내부 검증을 거쳐 나와야할 절제된 대통령의 말들이 감정적인 SNS를 통해 필터링 없이 나오는 것도 한국의 정치문화에는 적절치 않다”며 “차제에 여야 합의로 부동산 대책특위를 만들어서 가장 중요한 민생인 부동산 문제를 해결하기 바란다”고 조언했다.

그러면서 “그것이야말로 정쟁이 아니라 민생”이라고 덧붙였다.

앞서 설 연휴 기간 이 대통령과 장 대표는 SNS를 통해 다주택자 혜택에 대해 설전을 벌였다. 장 대표가 “이 대통령이 다주택자를 악마화한다”고 비판하자, 이 대통령은 지난 16일 SNS에 장 대표가 주택 6채를 보유했다는 내용이 담긴 기사와 함께 다주택자 규제에 관해 꼬집었다.

이에 민주당은 이 대통령의 지원사격에 나섰다.

김현정 더불어민주당 원내 대변인은 17일 “제1야당 대표로서의 매너와 품격은 찾아볼 수 없다”며 “장 대표는 민족의 대명절인 설날, 국민을 위한 희망과 격려의 메시지 대신 대통령을 향한 비난의 화살만 쏘고 있다”고 밝혔다. 이어 장 대표가 이 대통령의 분당 아파트를 문제 삼은 것에 대해 “자신이 6채 다주택으로 궁지에 몰리자 이를 모면해 보려고 대통령의 1주택을 걸고넘어지는 것”이라고 말했다. 또 “대통령께서 보유한 1주택은 퇴임 후 거주할 곳이라는 것을 ‘이미’, ‘여러 차례’, ‘반복적으로’ 밝혔다”며 “오직 장 대표만이 6채를 어떻게 할지 명확하게 밝힌 바가 없다”고 지적했다. 끝으로 장 대표가 sns에 올린 어머니의 시골집을 제외한 “서울 구로구 아파트, 영등포구 오피스텔, 경기 안양 아파트, 충남 보령 아파트, 경남 진주 아파트에 대해 속 시원한 답변 기다리겠다”는 입장을 밝혔다.