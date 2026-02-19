수출 50.7억 달러·수입 49.1억 달러

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천지역 1월 수출·입은 증감세를 보였다.

19일 인천본부세관에 따르면 인천지역 1월 수출은 전년 동월 대비 16.9% 증가한 50.7억 달러, 수입은 4.4% 감소한 49.1억 달러로 집계됐다. 무역수지는 1억5000만 달러로 흑자를 기록했다.

특히 1월 수출은 전년 동월 대비 2개월 만에 증가세 기록했고 수입은 6개월 연속 감소세가 지속됐다.

주요 수출품목 중에 반도체(전년동월대비 증감률 20.4%), 승용자동차(41.1%), 의약품(13.8%), 철강제품(7.0%) 등은 증가했고 기계류와 정밀기기(△24.6%), 석유제품(△5.9%) 등은 감소했다.

주요 수출 대상국 중에 중국(전년동월대비 증감률 2.1%), 미국(12.2%), 베트남(69.5%), 유럽연합(25.5%) 등은 늘었고 독립국가 연합(△2.7%), 중남미(△15.9%) 등은 줄었다.

주요 수입품목 중에 기계류와 정밀기기(전년 동월 대비 증감률 51.1%), 화공품(32.4%), 수송장비(54.3%) 등은 증가한 반면 반도체(△20.6%), 가스(△21.1%), 원유(△15.6%), 광물(△3.5%) 등은 감소한 것으로 나타났다.

인천항을 통한 1월 컨테이너 수출·입 물동량은 전체 30만6000 TEU(전국 비중 11.8%)로, 전년 동월 대비 2.6% 감소했다.

국가별 수출을 보면, 주요 교역국인 중국(2.1%)은 10개월 만에 증가 전환했고 미국(12.2%)은 2개월 연속 증가세를 보였다.

반도체(인천지역 최대 수출품목) 수출은 전년 동월 대비 20.4% 증가해 3개월 만에 증가세로 전환했다.

승용차 수출 실적은 전년 동월 대비 41.1% 증가해 3개월 연속 증가, 신차는 6개월 만에 증가(69.5%), 중고차는 14개월 연속 증가(3.6%) 한것으로 나타났다.