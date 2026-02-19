[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]부천시는 괴안동·소사본동 일원 재건축 정비계획을 수립해 총 4732세대 대규모의 공동주택 공급을 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 정비계획은 지난해 9월 변경된 ‘2030 부천시 도시·주거환경정비 기본계획’을 반영한 첫 사례다.

변경된 기본계획에 따라 대상지는 제3종 일반주거지역으로 상향 적용이 가능해졌으며 최대 용적률 300%까지 계획할 수 있게 됐다.

시는 용도지역 상향 적용으로 세대수 확대와 사업성 개선이 가능해짐에 따라 공사비 상승 등으로 정체됐던 원도심 재건축 사업의 추진 여건이 크게 나아질 것으로 보고 있다.

또 광역적·체계적 정비를 통해 노후 주거지를 정비하고 원도심의 주거 기능과 도시 경쟁력을 함께 높이는 전환점이 될 것으로 보고 있다.

정비계획에는 공동주택 건립과 함께 도로 정비, 공원 확충, 주차공간 확보 등 정비기반시설 개선 방안도 포함된다.

주택 공급과 기반 시설 확충을 함께 추진해 쾌적하고 안전한 주거환경을 마련하고 나아가 생활 인프라 전반을 정비해 주민 삶의 질을 높인다는 방침이다.

앞서 시는 지난 10일과 11일 이틀간 주민설명회를 마무리하고 현재 주민공람을 진행 중이다. 올해 상반기 중 정비구역으로 지정·고시할 계획이다.