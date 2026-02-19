[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 제네시스 브랜드(이하 제네시스)가 PGA 투어 제네시스 인비테이셔널의 타이틀 스폰서십을 오는 2030년까지 이어간다.

제네시스는 17일(현지시각) 미국 캘리포니아주 LA 인근 리비에라 컨트리클럽에서 PGA 투어, 타이거 우즈 재단과 함께 재계약 조인식을 열고 타이틀 스폰서십을 2030년까지 연장하기로 했다. 이날 행사에는 브라이언 롤랩 PGA 투어 최고경영자와 제네시스 인비테이셔널 운영 주체인 타이거 우즈 재단의 타이거 우즈, 그리고 타이틀 스폰서인 현대차그룹 정의선 회장과 장재훈 부회장 등이 참석했다.

제네시스 인비테이셔널은 지난 1926년 창설된 LA오픈이 전신으로 올해 100년의 역사와 전통을 자랑한다. 세계적인 골프 선수 잭 니클라우스의 프로 데뷔, 타이거 우즈의 첫 PGA 출전 등 골프 역사에서 중요한 순간들을 장식해온 유서 깊은 대회다.

제네시스는 2017년 제네시스 오픈의 타이틀 스폰서로 참여한 이후 2020년 제네시스 인비테이셔널 대회로 격상되는 과정을 함께 했으며 이번 재계약을 통해 타이틀 스폰서십을 이어가게 됐다.

브라이언 롤랩 PGA 투어 CEO는 “PGA 투어는 제네시스가 세계 최고의 선수들이 실력을 겨루는 제네시스 인비테이셔널을 지속적으로 지원해 준 것에 대해 자랑스럽게 생각한다”고 밝혔다.

제네시스 인비테이셔널 호스트를 맡고 있는 타이거 우즈는 “제네시스와 함께한 기간은 대회를 발전시킬 새로운 방법을 찾을 수 있는 기회였다”면서 “제네시스 인비테이셔널은 물론 타이거 우즈 재단에 대한 지속적인 관심과 지원에 감사드린다”고 말했다.

정의선 현대차그룹 회장은 “PGA 투어, 타이거 우즈 선수, 타이거 우즈 재단과의 파트너십을 확대하고 2030년까지 제네시스 인비테이셔널 후원을 이어갈 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “100년이란 전통을 이어온 제네시스 인비테이셔널은 골프가 지켜온 품격과 헤리티지를 상징하는 대회이자 제네시스 브랜드가 추구하는 진정성, 존중, 탁월함의 가치를 함께 보여주는 무대”라고 밝혔다.

제네시스는 앞서 지난해 5월 PGA 투어와 2030년까지 첫 공식 자동차(Official Vehicle Sponsor) 후원 협약을 체결한 데 이어 같은 해 7월 제네시스 스코티시 오픈 타이틀 스폰서십을 2030년까지 연장하는 등 글로벌 골프 스폰서십을 통한 제네시스 브랜드 인지도를 꾸준히 제고하고 있다.

타이틀 스폰서십 재계약 이후 열리는 2026 제네시스 인비테이셔널은 창설 100주년을 기념해 오는 19일(현지시간)부터 나흘간 리비에라 컨트리 클럽에서 열린다. 제네시스 인비테이셔널은 2024년 이후 3회 연속 시그니처 대회(Signature Event)로 펼쳐진다. 시그니처 대회는 올해 열리는 45개PGA투어 대회 가운데 제한된 선수들만 참가하는 최고 권위의 8개 대회로 총상금 규모 및 페덱스컵 포인트가 일반 대회보다 높은 것이 특징이다.

이번 대회에는 지난 해 우승자인 루드빅 오베리(스웨덴)를 비롯해 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국), 2위 로리 맥길로이(북아일랜드), 3위 저스틴 로즈(잉글랜드) 등 세계 랭킹 상위 20위중 18명을 포함해 총 72명의 세계 최정상급 선수들이 출전해 실력을 겨룬다. 한국 선수로는 김시우와 김주형이 출전한다.