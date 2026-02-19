시즌 12 첫 더블헤더 ·유일한 나이트 레이스 공식 타이어 ‘아이온 레이스’ 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 전기차 레이싱 타이어 독점 공급사이자 오피셜 파트너로 활동 중인 전기차 레이싱 대회 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십’ 시즌 12의 제4∙5라운드 ‘2026 제다 E-PRIX’가 14일(현지시간) 사우디아라비아 제다에서 성공적으로 종료됐다고 19일 밝혔다.

이번 대회는 홍해 연안을 따라 조성된 ‘제다 코니쉬 서킷’에서 시즌 12 첫 번째 더블헤더이자 유일한 나이트 레이스로 진행됐다. 총길이 3.001㎞의 서킷은 고속 직선 구간과 19개의 급격한 코너가 연속 배치된 구조다.

한국타이어는 공식 전기차 레이싱 타이어 ‘아이온 레이스’를 공급하며 드라이버들의 극한 주행을 안정적으로 뒷받침했다. 고속 직선과 테크니컬 코너가 반복되는 환경 속에서도 뛰어난 접지력과 핸들링, 제동 성능을 유지했으며, 큰 일교차와 모래바람 등 예측이 어려운 사막 주행 조건에서도 일관된 퍼포먼스를 구현하여 전동화 레이싱 타이어 기술력을 입증했다.

치열한 레이스가 펼쳐진 가운데, ‘포르쉐 포뮬러 E 팀’ 소속 ‘파스칼 베를라인’ 선수와 ‘재규어 TCS 레이싱’ 소속 ‘안토니오 펠릭스 다 코스타’ 선수가 각각 4, 5라운드 우승을 차지하며 시즌 중반을 향한 순위 경쟁의 중요한 분수령을 만들었다.

이번 더블헤더 경기를 통해 ‘파스칼 베를라인’ 선수가 시즌 드라이버 챔피언십 1위에 올랐으며, 팀 챔피언십 부문에서는 ‘포르쉐 99X Gen3’ 파워트레인을 공유하는 ‘포르쉐 포뮬러 E 팀’이 113점으로 단독 선두를 달리고 있다.

대회 종료 이후인 15일에는 ‘포뮬러 E’ 체험 프로그램 ‘에보 세션’이 진행됐다. 해당 프로그램은 지난해 3월 포뮬러 E ‘마이애미 E-PRIX’에서 처음 시작됐으며, 포뮬러 E 공식 웹사이트 및 소셜미디어를 통해 공개된 콘텐츠는 누적 조회수 3억300만회를 달성한 바 있다.

프로그램에 참가한 총 12명의 크리에이터들은 최고 속도 322㎞/h, 제로백 1.86초의 차세대 전기 레이싱 머신 ‘GEN3 에보’에 탑승, ‘포뮬러 E’ 실제 트랙을 주행하며 강력한 퍼포먼스를 직접 경험하는 시간을 가졌다. 특히, 한국타이어 아이온 레이스는 최상의 접지력과 핸들링 성능으로 크리에이터들의 안정적인 레이싱을 지원하며 혁신 전기차 타이어 기술력을 입증했다.

포뮬러 E 시즌 12 제6라운드는 3월 21일 스페인 마드리드의 ‘시르쿠이토 델 하라마’에서 개최되는 ‘2026 쿠프라 라발 마드리드 E-PRIX’로 이어진다. 짧은 직선과 다수의 코너 구간이 밀집된 레이아웃 특성상 일관된 타이어 성능 유지와 열 관리 전략이 승부를 가르는 핵심 요소로 작용할 전망이다.