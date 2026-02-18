[헤럴드경제=최원혁 기자] 충북 충주시 홍보대사로 위촉된 배우 박정민이 ‘충주맨’ 김선태 주무관의 퇴사를 언급했다.

지난 17일 박정민은 KBS 쿨FM ‘오마이걸 효정의 볼륨을 높여요’에 출연해 자신이 출연한 영화 ‘휴민트’ 등에 대한 이야기를 나눴다.

이날 한 청취자는 박정민에게 “충주시 홍보대사 되신 거 축하드린다. 충주 사람으로 너무 뿌듯하고 자랑스럽다”는 메시지를 보냈다.

이에 박정민은 “충주시 홍보대사가 됐다. 충주맨이 저한테 충주시 홍보대사를 시키고 (본인은) 사직서를 내셨다”고 말했다. 그러면서 “제가 그날 가서 그렇게(유튜브 출연) 하고, 충주 마스코트도 그립톡으로 붙여놨는데 본인은 사직서를 내셨다”며 장난스레 발끈하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

앞서 박정민은 지난 3일 충주시 공식 유튜브 채널에 출연했다. 이날 박정민은 “본적이 충주다. 부모님의 고향이 충주이고 가족들이 다 충주에 계신다”고 말해 김선태 주무관으로부터 충주시 홍보대사 제안을 받았다.

이후 충주시는 12일 “충주와 연이 있는 박정민 배우를 홍보대사로 위촉했다”며 “박 배우는 오는 2028년 2월8일까지 2년 동안 충주 홍보대사 활동을 할 것”이라고 공식 발표했다.

하지만 바로 다음 날인 13일 정작 박정민을 만나 홍보대사를 제안했던 김 주무관이 사직 의사를 밝히고 장기 휴가에 들어갔다는 소식이 전해졌다. 그의 갑작스러운 퇴사를 두고 정치적 행보 또는 왕따설 등이 불거졌으나 김 주무관이 직접 나서 해명하면서 상황은 일단락됐다.