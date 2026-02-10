무리한 주행 미국 스토더드 넘어지면서 김길리 억울한 충돌…어드밴스 불인정 이탈리아가 금 후보 캐나다 꺾고 우승

[헤럴드경제=조용직 기자] 10일 쇼트트랙 혼성 계주 결승을 코 앞에 둔 준결선 일전. 레이스 중반 선두를 급하게 훔친 미국의 커린 스토더드가 헛디딘 듯 넘어져 외곽으로 밀려나갔다. 캐나다 선수는 아웃코스로 이를 피해 빠져나가며 선두를 다시 꿰찼다. 하지만 그 뒤에서 바짝 추격하던 김길리는 펜스 근처까지 최대한 외곽으로 피했음에도 거기까지 밀려난 스토더드와 정면으로 충돌하며 고꾸라졌다.

한국 쇼트트랙 대표팀이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 첫 메달레이스인 혼성 계주(2000m)에서 미국 선수의 잘못으로 부딪혀 넘어지는 불운에 울었다.

대표팀은 이날 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 이 종목 준결선 2조에서 최민정, 김길리(이상 성남시청), 황대헌(강원도청), 임종언(고양시청)을 내세워 캐나다, 벨기에, 미국과 경쟁에 나섰다.

2위를 바짝하다 스토더드에 부딪혀 나뒹군 김길리는 넘어진 채로 사력을 다해 손을 뻗어 최민정과 터치했으나 이미 간격은 크게 벌어져 있었다. 한국은 2분46초554의 기록으로 캐나다, 벨기에에 이어 3위에 그치며 파이널B로 떨어졌다. 넘어지며 통증에 옆구리를 부여잡은 김길리는 부상이 염려되는 상황이다.

한국은 2022년 베이징 대회에서도 준준결선에서 황대헌에게 배턴 터치를 하려던 박장혁이 넘어지면서 3위로 들어오며 아쉽게 입상이 좌절된 바 있다.

한국은 미국의 페널티에 따른 어드밴스 획득을 주장하며 소청 절차를 밟았으나 판정은 바뀌지 않았다.

최민정은 경기 뒤 “많은 분들이 응원해주셨는데 이런 결과가 나와 죄송하다”며 “남은 경기 최선을 다해서 좋은 모습 보여드리겠다”고 말했다. 황대헌도 “앞으로 4종목이나 남아서 하나씩 차근차근 팀워크로 해결해 나가면 좋은 결과가 있을 것”이라고 기대했다.

앞서 이날 대표팀은 최민정, 임종언, 김길리, 신동민(고려대)이 출전한 준준결승을 1위로 통과했다. 미국에 이어 2위를 달리던 한국은 결승선 6바퀴를 남기고 앞서 달리던 미국 선수가 넘어진 틈을 타 1위로 올라섰다.

대표팀은 최민정, 노도희(화성시청), 황대헌, 신동민(고려대)이 출전한 파이널B 순위 결정전에서 네덜란드에 이어 2위를 기록하며 첫 레이스를 마무리했다.

개최국 이탈리아는 유력한 우승 후보로 꼽히던 캐나다를 꺾고 금메달을 차지했다. 동메달은 벨기에가 가져갔다. 이탈리아 쇼트트랙의 살아있는 전설 아리안나 폰타나는 12번째 올림픽 메달을 목에 걸고 자신이 보유한 쇼트트랙 역대 최다 메달 기록을 경신했다.