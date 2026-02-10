미·중 이중고에 유로본드 발행 촉구

[헤럴드경제=정호원 기자] 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 미국의 유럽을 향한 무역 압박이 여전히 진행 중이라며, 유럽이 한순간도 방심해서는 안 된다고 강력히 경고했다.

마크롱 대통령은 10일(현지시간) 일간 르몽드 등 유럽 매체와의 공동 인터뷰에서 “위기의 정점을 지나면 일종의 안도감이 찾아오기 마련”이라며, 최근 그린란드 위기 이후의 유럽 내부에 퍼진 낙관론을 경계했다.

앞서 미국은 덴마크령 그린란드 합병을 위해 군사적 옵션까지 거론하며 프랑스 등 주요 유럽 국가에 추가 관세를 부과하겠다고 위협했으나, 최근 돌연 유화적인 태도로 돌아섰다. 이로 인해 일촉즉발로 치닫던 미국과 유럽 갈등은 소강상태에 접어든 모습이다.

하지만 마크롱 대통령은 이를 일시적 현상으로 규정했다. 그는 “미국이 위협과 협박을 이어가다가 갑자기 물러설 때, 상황이 끝났다고 믿어서는 안 된다”며 “제약과 디지털 분야 등에 대한 미국의 압박은 매일 계속 이어지고 있다”고 지적했다.

그는 특히 “명백한 공격 앞에서 굴복하거나 타협점을 찾으려 해서는 안 된다”며 “지난 몇 달간 그런 전략을 시도했으나 아무런 효과가 없었음을 확인했다”고 덧붙였다.

또한 마크롱 대통령은 유럽이 러시아산 에너지 의존에서 벗어나는 데는 성공했지만, 그 대가로 미국에 대한 새로운 의존을 키웠다고 지적했다.

마크롱 대통령은 ‘유럽 자강론’과 ‘유럽 우선주의’도 거듭 강조했다. 그는 현재 유럽이 ‘중국발 무역 쓰나미’와 ‘미국발 초단기 불안정성’이라는 이중고에 직면해 있다고 진단하며, 유럽의 연대를 촉구했다. 그는 ▷안보와 방위 ▷생태적 전환 기술 ▷인공지능 및 양자 기술 세 분야를 강조하며, “향후 3∼5년 이내에 가시적인 조처를 하지 않는다면 유럽은 이 분야에서 미·중 양국에 완전히 밀려날 것”이라고 경고했다.

특히 마크롱 대통령은 해당 분야의 투자 확대를 강조하며 ‘EU 공동투자’의 필요성을 역설했다. 이를 위한 재원 마련 방안으로 EU 공동채권(유로본드) 발행을 강력히 제안하며, 이것이 곧 “달러 패권에 도전할 전례 없는 기회”라고 강조했다.

그는 “EU는 미·중에 비해 부채 수준이 낮다”며 “기술 패권 경쟁 시대에 이러한 재정 여력을 활용하지 않는 건 심각한 실책”이라고 덧붙였다.

다만, 독일과 네덜란드 등 이른바 ‘재정 보수국’은 타국의 부채 책임을 공유하는 것에 대해 여전히 완강히 반대하고 있어 진통이 예상된다. EU 회원국 정상들은 오는 12일 브뤼셀에서 만나 유럽의 경쟁력 강화 방안을 논의할 예정이다.